Израиль заявил о срыве перемирия из-за отказа ХАМАС отпустить 17 заложников

Гуманитарная пауза в секторе Газа была сорвана из-за того, что радикальное движение ХАМАС отказалось отпускать 15 женщин и двух детей. Об этом 2 декабря заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, достигнутое при участии американских, катарских и египетских посредников, было заключено на конкретных условиях: ХАМАС должно вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября. ХАМАС нарушило это соглашение. После того как оно передало 80 похищенных, что само по себе очень важно, оно отказывается вернуть 17 женщин и детей, находящихся в его руках», — сказал он на пресс-конференции.

Галант также заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернется к соглашению о заложниках.

«Мы продолжаем именно с того места, на котором остановились. Тысячи террористов ликвидированы, по десятку штабов нанесены удары, сотни терабайт информации находятся в наших руках, сотни террористов схвачены и допрошены в Израиле», — сказал он.

В то же время замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение освободило всех женщин и детей, которые были его заложниками. По его словам, в плену у ХАМАС остались только израильские военные и служившие в армии мужчины. Движение согласится их отпустить только в случае прекращения агрессии против сектора Газа, добавил он.

Соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу утром 24 ноября. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Во время перемирия, 29 ноября, руководство Израиля заявило, что в секторе Газа всё еще удерживался 161 заложник, в том числе 126 мужчин и 35 женщин. Среди них было 146 израильтян и 15 иностранцев.

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) перемирие между Израилем и движением ХАМАС истекло. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.