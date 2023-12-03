В ХАМАС заявили о прекращении обмена пленными из-за агрессии ЦАХАЛ

Обмен израильских заложников ХАМАС на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев завершен. И не будет продолжен, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит агрессию. Об этом заявил заместитель главы политбюро палестинского движения Салех аль-Арури, его слова приводит телеканал Al Jazeera 2 декабря.

«В настоящее время нет никаких переговоров [с израильской стороной], и окончательная позиция ХАМАС заключается в том, что обмена не будет до полного и окончательного прекращения агрессии», — высказался он.

Аль-Арури подчеркнул, что из израильских граждан, оставшихся в плену у ХАМАС, остались только военные, а также гражданские лица, служившие в армии. Их освобождение возможно лишь в том случае, если будут освобождены все палестинские заключенные, удерживаемые израильской стороной, а также остановлены военные действия в секторе Газа.

Кроме того, он добавил, что согласен на обмен телами погибших в результате военных действий, чтобы каждая страна могла похоронить своих граждан. Если израильская сторона согласится на это, подчеркнул представитель ХАМАС, потребуется время на то, чтобы эксгумировать тела.

Ранее в тот день стало известно о срыве гуманитарной паузы в секторе Газа из-за того, что ХАМАС отказалось отпускать 15 женщин и двух детей. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он также заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернется к соглашению о заложниках.

В то же время замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение освободило всех женщин и детей, которые были его заложниками. По его словам, в плену у ХАМАС остались только израильские военные и служившие в армии мужчины. Движение согласится их отпустить только в случае прекращения агрессии против сектора Газа, добавил он.

Соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу утром 24 ноября. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Во время перемирия, 29 ноября, руководство Израиля заявило, что в секторе Газа всё еще удерживался 161 заложник, в том числе 126 мужчин и 35 женщин. Среди них было 146 израильтян и 15 иностранцев.

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) перемирие между Израилем и движением ХАМАС истекло. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными. Но позднее в этот день ЦАХАЛ заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.