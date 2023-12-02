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ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные на купянском направлении улучшили положение по переднему краю около населенного пункта Синьковка и отразили 18 атак. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Министерство обороны России.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что потери украинской армии на этом направлении превысили 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

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1 декабря расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на купянском направлении. Отличительные качества миномета «Поднос» ― это его малозаметность и мобильность. А благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА расчетам удается достичь высокой скорости и точности поражения целей.

За день до этого, 30 ноября, в Минобороны РФ рассказали, что за сутки на купянском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Там были уничтожены 45 военных и два автомобиля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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