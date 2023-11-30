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Карта спецоперации на Украине 30 ноября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 ноября можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ рассказали, что за сутки на купянском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Там были уничтожены 45 военных и два автомобиля. Также российские военные отразили атаку на краснолиманском направлении — там потери Украины составили 250 человек.

Кроме того, поражение живой силе было нанесено у Андреевки и Марьинки в ДНР.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — сказано в сообщении Минобороны.

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Российские военные нанесли удары по командным пунктам ВСУ, а средствами ПВО за сутки были уничтожены девять беспилотников Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 712 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 781 единица специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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