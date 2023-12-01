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МО показало боевую работу минометов «Поднос» на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы расчетов 1 декабря опубликовало Минобороны России.

По данным разведки группировки войск «Запад», ВСУ наращивают свое присутствие на купянском направлении. Российские военные для уничтожения и подавления опорных пунктов, живой силы и огневых средств противника используют автоматический миномет «Поднос».

Отличительные качества миномета «Поднос» ― это его малозаметность и мобильность. А благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА расчетам удается достичь высокой скорости и точности поражения целей.

«Мы осуществляем обстрелы по технике безопасности, из укрытий, чтобы не лишиться маскировки и не раскрыть позицию. Иногда мы можем находиться здесь и поздним вечером, и ночью. Нам удалось создать максимально комфортные и безопасные условия», ― рассказал заместитель командира минометного взвода с позывным Ерёма.

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За день до этого, 30 ноября, в Минобороны РФ рассказали, что за сутки на купянском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Там были уничтожены 45 военных и два автомобиля. Также российские военные отразили атаку на краснолиманском направлении — там потери Украины составили 250 человек.

28 ноября военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали ротацию бригады украинских войск на купянском направлении. Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на направлении Синьковка, Лиман Первый.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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