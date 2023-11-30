Девушка погибла во время теракта в Иерусалиме

Во время теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девушка. Об этом 30 ноября сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.

«Девушка в возрасте 16 лет была убита при нападении в Иерусалиме», — пишет газета Haaretz со ссылкой на врачей израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»).

При этом The Jerusalem Post заявляет, что была убита 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали.

Газета указывает со ссылкой на данные полиции, что двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в город и открыли стрельбу по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности и гражданским лицом, находившимся на месте происшествия.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате террористического акта в Иерусалиме. Отмечалось, что атака произошла спустя час после объявления о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.

Израильские силы сообщили 30 ноября, что процесс перемирия продлен на фоне работе посредников по освобождению заложников, захваченных палестинскими радикалами. Накануне сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.