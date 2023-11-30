Шесть человек пострадали и один погиб во время теракта в Иерусалиме

Террористический акт произошел утром в четверг, 30 ноября, в Иерусалиме, сообщил «9 канал» в ходе трансляции в YouTube.

Террористы обстреляли людей, стоявших на автобусной остановке на улице Вейцмана недалеко от въезда в Иерусалим, из американских штурмовых винтовок М-16. Место теракта — один из ключевых транспортных узлов Иерусалима.

По данным телеканала, пострадали шесть человек. Пострадавших доставили в больницу, одна из раненых умерла. Погибла молодая девушка, уточнил канал.

Двое боевиков застрелены на месте теракта силами безопасности.

Отмечается, что атака произошла спустя час после объявления о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛ, процесс перемирия продлен на фоне работе посредников по освобождению заложников, захваченных палестинскими радикалами. Накануне сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.