Реклама
Прямой эфир
Мир
Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до двух
Политика
Мишустин поручил МЭР подготовить документ о продлении моратория на проверки бизнеса
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании в Крыму агента спецслужб Украины
Мир
Президента Германии Штайнмайера забыли встретить в Катаре
Мир
FT допустила превращение советников Зеленского в новых олигархов
Мир
Politico связала затор на границе Польши с проблемой интеграции Украины в ЕС
Экономика
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Мир
Экс-сенатор США назвал влияние Киссинджера безграничным
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» рассказал о планах сотрудничать с частными компаниями
Мир
ЦАХАЛ сообщила о продлении срока перемирия с ХАМАС в секторе Газа
Мир
Марочко сообщил о проблемах со связью у ВСУ на нескольких направлениях
Мир
Вице-президент США Харрис намекнула на «восстание машин» в будущем
Общество
Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные
Мир
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России

Шесть человек пострадали и один погиб во время теракта в Иерусалиме

«9 канал»: в Иерусалиме произошел теракт, шесть человек пострадали и один погиб
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористический акт произошел утром в четверг, 30 ноября, в Иерусалиме, сообщил «9 канал» в ходе трансляции в YouTube.

Террористы обстреляли людей, стоявших на автобусной остановке на улице Вейцмана недалеко от въезда в Иерусалим, из американских штурмовых винтовок М-16. Место теракта — один из ключевых транспортных узлов Иерусалима.

По данным телеканала, пострадали шесть человек. Пострадавших доставили в больницу, одна из раненых умерла. Погибла молодая девушка, уточнил канал.

Двое боевиков застрелены на месте теракта силами безопасности.

Отмечается, что атака произошла спустя час после объявления о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛ, процесс перемирия продлен на фоне работе посредников по освобождению заложников, захваченных палестинскими радикалами. Накануне сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Четыре дня мира: Израиль и ХАМАС договорились остановить насилие
Пока — только на время

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023