«Известия» показали работы по восстановлению набережной в Сочи после шторма

На набережной в Сочи, которая пострадала после обрушившегося на город шторма, начались восстановительные работы. Об этом 28 ноября рассказала находящаяся на месте событий корреспондент «Известий» Мария Матвеенко.

На набережной находится техника для очистки дорожек от нанесенной из моря гальки, строители разбирают обрушившиеся искореженные металлические конструкции.

«Шторм принес с собою довольно много разрушений, и реальный размер ущерба только предстоит оценить. Но люди настроены по-боевому и устраняют последствия максимально быстро», — сообщила корреспондент.

Как рассказал один из строителей, сама набережная в Сочи, к счастью, не сильно испорчена. Основное усилие будет направлено на восстановление разрушенных магазинов. Их планируют отремонтировать в течение двух недель.

Ранее 28 ноября корреспондент «Известий» Ярослав Богат сообщил, что после того, как в понедельник, 27 ноября, Сочи пережил мощнейший шторм, в ночь на вторник, 28 ноября, на город обрушился град. Град густым слоем покрывает проезжую часть одного из городских жилых комплексов. Кроме того, на улицах Сочи очень скользко.

Также последствия шторма ликвидируют и в Керчи. Как сообщила корреспондент «Известий» Вероника Котькова, там ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. Аварийным службам придется изрядно потрудиться, чтобы вернуть свет на улицы и в дома, отметила журналист.

До этого, 27 ноября, «Известия» показали обстановку в Крыму после шторма. На полуострове порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы.

С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.