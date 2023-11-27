Шторм размыл участок железной дороги между Сочи и Туапсе

Шторм, обрушившийся на Юг России, размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отмечает 27 ноября издание «Туапсинские вести», в результате ЧП задержано около 50 пассажирских поездов.

«Огромные волны с моря подмыли один из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено», — приводится сообщение пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

Известно, что из-за удара стихии 26 ноября также произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста. Под напором шквалистого ветра упали деревья на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс.

В связи с ситуацией в «Российских железных дорогах» (РЖД) создан оперативный штаб. В ликвидации последствий стихии участвует около 150 железнодорожников, которые восстанавливают контактную сеть и проводят расчистку полотна. К месту ЧП направлены противоразмывные поезда, при этом шторм еще продолжается, что осложняет проведение работ.

«В пути следования на время до девяти часов задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. На станциях Туапсе, Краснодар-1 и Ростов-Главный подготовлено 16 тыс. продуктовых наборов, которые доставляют в поезда», — уточняется на сайте РЖД.

Ранее 27 ноября «Известия» показали последствия непогоды в Севастополе после того, как на Крым вечером 26 ноября обрушился ветер штормовой силы. Как следует из кадров, в спальном районе города ветер сорвал обшивку с многоэтажных жилых домов. Также порваны рекламные баннеры. От падения конструкций пострадали припаркованные автомобили. В городе продолжается штормовой ветер, идет снег с дождем.

В Минздраве России сообщили, что семь человек пострадали из-за непогоды в Евпатории. Известно об одном погибшем мужчине в селе Морское под Судаком. Кроме того, в порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа, службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Согласно последним данным, без света остается более 400 тыс.человек.

Больше всего пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Ленинский и Бахчисарайский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Также введен режим ЧС.