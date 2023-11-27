В порту Ялты из-за шторма от пирса оторвалась сухогрузная баржа

Сухогрузная баржа оторвалась в порту Ялты из-за шторма. Об этом 27 ноября сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

«В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа», — отметила она.

Павленко также сообщила, что службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды. По ее словам, из-за упавших на линии передач деревьев многие жители города остались без электричества, а более 95 человек остались без отопления. Кроме того, были повреждены несколько крыш, а деревья попадали на автомобили.

Как указала Павленко, уже устранены подтопления в подвальном помещении дома на Гурзуфском шоссе, дороги на Умельцев в Массандре.

Ранее в этот день сообщалось, что центральная часть Бердянска в Запорожской области подтоплена из-за шторма.

26 ноября около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем.

В тот же день сообщалось, что из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива оказалось заблокировано 40 домов. Уровень воды в море значительно вырос, из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.