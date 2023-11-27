Реклама
Прямой эфир
Общество
Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12–15 лет
Происшествия
Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Сюжет:

Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом 26 ноября сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Отключено линий электропередачи 10 кВ — 166, ТП — 1185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад», — указал он.

Крючков также сообщил, что самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Штормовое пробуждение: куда уйдут ураганы из Крыма и Сибири
Экстремальная осенняя непогода станет обычным явлением в Центральной России, предостерегли эксперты

Ранее в этот день глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем.

В тот же день сообщалось, что из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива оказалось заблокировано 40 домов. Уровень воды в море значительно вырос, из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.

В крымском городе Евпатория началась эвакуация домов после подтопления со стороны моря. Согласно сообщению советника главы республики Олега Крючкова, всех эвакуированных будут размещать в пансионатах и санаториях. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о создании оперативного штаба.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023