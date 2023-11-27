Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом 26 ноября сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Отключено линий электропередачи 10 кВ — 166, ТП — 1185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад», — указал он.

Крючков также сообщил, что самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Ранее в этот день глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем.

В тот же день сообщалось, что из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива оказалось заблокировано 40 домов. Уровень воды в море значительно вырос, из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.

В крымском городе Евпатория началась эвакуация домов после подтопления со стороны моря. Согласно сообщению советника главы республики Олега Крючкова, всех эвакуированных будут размещать в пансионатах и санаториях. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о создании оперативного штаба.