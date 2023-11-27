В Бердянске из-за шторма затопило центральную часть города

Центральная часть Бердянска в Запорожской области подтоплена из-за шторма. Об этом 27 ноября рассказали «Известиям» в оперативных службах.

Отмечается, что вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра. Сейчас подтоплены улицы Горького, Пушкина, Свердлова, Центральная, проспекты Азовский и Труда, а также близлежащие улицы.

Помимо этого, в селе Луначарское Бердянского района также прибывает вода. Она подошла вплотную к дачным постройкам.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем.

В тот же день сообщалось, что из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива оказалось заблокировано 40 домов. Уровень воды в море значительно вырос, из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.