«Известия» показали ликвидацию последствий шторма в Керчи

В Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«До глубокой ночи в Керчи ликвидируют последствия непогоды. Шторм повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. Теперь аварийным службам придется изрядно потрудиться, чтобы вернуть свет на улицы и в дома», — рассказала корреспондент.

Ранее в этот день «Известия» показали обстановку в Крыму после шторма. Так, на полуострове порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где к настоящему моменту также известно об одном погибшем мужчине, 10 человек пострадали.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал. МЧС предупредило граждан о сильных волнениях моря и угрозе формирования смерчей до конца 27 ноября.