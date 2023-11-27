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В Сочи из-за шторма рухнул трехэтажный дом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сочи в районе Лоо из-за разбушевавшейся стихии рухнул трехэтажный дом. Кадры с моментом ЧП появились в распоряжении «Известий» в понедельник, 27 ноября.

Как уточнили очевидцы происшествия, землю под зданием подмыло, после чего произошло обрушение. Жители заранее покинули дом и не пострадали.

Ранее в этот день мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения в городе. Он добавил, что к работе по ликвидации последствий стихии привлечены более 250 человек и свыше 80 единиц техники.

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Накануне сообщалось, что семь самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи вечером в воскресенье из-за бушующей там непогоды. Они ушли в запасные авиагавани. Согласно данным синоптиков, в Сочи с 25 по 27 ноября ожидались сложные погодные условия: смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. МЧС предупредило граждан о сильных волнениях моря и угрозе формирования смерчей до конца 27 ноября.

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