В Сочи восстановили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение в Сочи восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде. Об этом 27 ноября сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде», — написал он.

Копайгородский отметил, что уже полностью освобождены дороги от поваленных деревьев. К работе по ликвидации последствий стихии привлечено более 250 человек и свыше 80 единиц техники.

«Сделано всё необходимое, чтобы утро курорт встретил в привычном спокойном ритме. Продолжим работать в усиленном режиме вплоть до того момента, когда людям и инфраструктуре не будет ничего угрожать», — заключил он.

Ранее, 26 ноября, в оперштабе Краснодарского края указали, что в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержано движение пассажирских поездов.

Также семь самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за бушующей там непогоды. Они ушли на запасные авиагавани.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что из-за плохой погоды в Сочи задерживается шесть рейсов. Также в «Аэрофлоте» указали, что перенаправили один рейс из Нижнего Новгорода и два самолета из Москвы на запасной аэродром в городе Минеральные Воды. Перелет в Сочи пассажирам обеспечат после улучшения погодных условий.