Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Семь самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи вечером в воскресенье, 26 ноября, из-за бушующей там непогоды. Они ушли на запасные авиагавани.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В настоящее время командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Пассажиров при этом информируют о каждом изменении во времени вылета.

Как предупреждали синоптики, в Сочи с 25 по 27 ноября ожидаются сложные погодные условия: смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. На территории города действует штормовое предупреждение. Сейчас в Сочи отмечается штормовой ветер.

Также непогода бушует в Крыму. Там без света остались 40 тыс. жителей. Там также объявлено штормовое предупреждение.