Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути

В Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержано движение пассажирских поездов. Об этом 26 ноября сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ремонтно-восстановительные бригады РЖД были направлены к месту событий для устранения последствий случившегося.

Отмечается, что на улицах города Сочи деревья также не выдерживают напора стихии.

«Краснодарский край тоже оказался под ударом стихии, сегодня в Сочи льет дождь, ветер такой силы, что деревьям все труднее противостоять, несколько деревьев уже упали в городе», — рассказала о ситуации в городе корреспондент «Известий».

Также сообщается, что коммунальные службы быстро распиливают упавшие деревья и убирают их с проезжей части, чтобы не перекрывать движение в городе.

Кроме того, по данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике в результате порыва ветра повреждена кровля на гостевом доме «Тешебс». Уточняется, что площадь поврежденной кровли составляет около 600 кв. м.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что семь самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи вечером в воскресенье из-за бушующей там непогоды. Они ушли на запасные авиагавани. Как предупреждали синоптики, в Сочи с 25 по 27 ноября ожидаются сложные погодные условия: смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. На территории города действует штормовое предупреждение. Сейчас в Сочи отмечается штормовой ветер.

Также непогода бушует в Крыму. Там без света остались 40 тыс. жителей. В республике также объявлено штормовое предупреждение.