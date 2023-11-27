«Аэрофлот» сообщил о задержке шести рейсов из-за плохой погоды в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» 26 ноября сообщила, что из-за плохой погоды в Сочи задерживается шесть рейсов.

«Задерживаются на вылет следующие рейсы за 26.11.2023: SU1128 Москва – Сочи, SU2960 Сочи – Екатеринбург, SU1127 Сочи – Москва, SU1141 Сочи – Москва. За 27.11.2023: SU1129 Сочи – Москва, SU2961 Екатеринбург – Сочи», — говорится на сайте авиакомпании.

Также «Аэрофлот» сообщил, что перенаправил один рейс из Нижнего Новгорода и два самолета из Москвы на запасной аэродром в городе Минеральные Воды. Перелет в Сочи пассажирам обеспечат после улучшения погодных условий.

Отмечается, что пассажирам на время ожидания предоставят обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, включая питание и размещение в гостинице.

Ранее в этот день семь самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за бушующей там непогоды. Они ушли на запасные авиагавани.

Также в оперштабе Краснодарского края указали, что в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержано движение пассажирских поездов.