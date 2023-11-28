Корреспондент «Известий» рассказал об обрушившемся на Сочи граде

После того как в понедельник Сочи пережил мощнейший шторм, в ночь на вторник на город обрушился град. Об этом 28 ноября сообщает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как град густым слоем покрывает проезжую часть одного из городских жилых комплексов. Кроме того, на улицах Сочи очень скользко.

«Сейчас улицы засыпает белой пеленой. Это не первый снег и не ледяной дождь, а очень плотный град», ― рассказал Богат.

С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал. МЧС предупредило граждан о сильных волнениях моря и угрозе формирования смерчей до конца 27 ноября.