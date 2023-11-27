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Минтранс сообщил о приостановке Керченской переправы из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, об этом 27 ноября сообщил Минтранс РФ.

«Работа Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных явлений временно приостановлена с целью обеспечения безопасности судоходства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минтранса, все федеральные трассы в Краснодарском крае и Крыму функционируют штатно. Движение транспорта идет без затруднений.

«Все федеральные трассы в Краснодарском крае и Крыму функционируют в штатном режиме, затруднений движения нет», — уточнили в министерстве.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин с утра заслушал доклады о непогоде в Крыму и других регионах, а также дал поручения по ликвидации последствий. Речь идет о стихии в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, а также на Дальнем Востоке. Путин поговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым и оперативными службами, уточнил Песков.

Ранее в этот день «Известия» показали обстановку в Крыму после шторма. Так, на полуострове порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где к настоящему моменту также известно об одном погибшем мужчине, 10 человек пострадали.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал. МЧС предупредило граждан о сильных волнениях моря и угрозе формирования смерчей до конца 27 ноября.

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