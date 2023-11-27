Песков сообщил о представленных Путину докладах по ликвидации последствий урагана

Президент России Владимир Путин с утра заслушал доклады о непогоде в Крыму и других регионах, а также дал поручения по ликвидации ее последствий. Об этом 27 ноября сообщил во время брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин сегодня работает в Кремле, собственно с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных в регионах, в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке», — сказал он.

Песков добавил, что президент поговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым и оперативными службами. По результатам переговоров он поручил правительству страны внимательно отнестись к этой ситуации и принять меры по ликвидации последствий непогоды.

Ранее в этот день «Известия» показали обстановку в Крыму после шторма. Так, на полуострове порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где к настоящему моменту также известно об одном погибшем мужчине, 10 человек пострадали. Там, согласно последним данным, без света остается более 400 тыс. человек. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии. Ранее в понедельник сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал. МЧС предупредило граждан о сильных волнениях моря и угрозе формирования смерчей до конца 27 ноября.