НАТО призвало к продлению паузы в Газе для доставки дополнительной помощи

НАТО призывает к продлению гуманитарной паузы между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Об этом 27 ноября заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Я призываю продлить паузу. Это позволит оказать столь необходимую помощь населению сектора Газа и освободить больше заложников», — сказал он на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что для решения конфликта необходимо искать долгосрочное политическое урегулирование.

Ранее в этот день к продлению гуманитарной паузы в Газе и необходимости политического решения конфликта также призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что без создания палестинского государства мира и безопасности в Израиле не будет.

Накануне ХАМАС также выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников.

Также в тот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна допускает возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавил он.

Тогда ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.