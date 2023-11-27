Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Происшествия
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Общество
Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Общество
В Крыму планируют за двое суток восстановить подачу электричества
Мир
МИД РФ позитивно оценил жест доброй воли ХАМАС по освобождению россиянина
Общество
Число пострадавших из-за шторма в Крыму возросло до 10
Общество
На фоне снегопада цена на такси в Москве выросла почти в два раза
Общество
Синоптик спрогнозировала улучшение погоды в Крыму
Политика
Ушаков назвал конфликт на Украине результатом упертости НАТО
Мир
Израиль договорился с Маском об использовании Starlink в секторе Газа
Мир
В Киеве сильный ветер разорвал пополам самый большой флаг Украины
Общество
В Астрахани выписали всех пациентов после отравления наркотическим веществом
Мир
Маск встретится в Израиле с президентом страны и семьями заложников
Сюжет:

Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе

Боррель: продление паузы в Газе нужно для политического решения конфликта
0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гуманитарная паузе в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта. Об этом 27 ноября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне.

«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что в данный момент необходимо решение на основании принципа двух государств. Без создания палестинского государства мира и безопасности в Израиле не настанет, добавил глава европейской дипломатии.

При этом, по его мнению, израильские власти и палестинское движение ХАМАС не смогут самостоятельно договориться о мире.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Накануне ХАМАС также выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников. Также в тот день в США заявили, что допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Тогда ХАМАС передало Международному Комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023