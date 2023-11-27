Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе

Гуманитарная паузе в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта. Об этом 27 ноября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне.

«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что в данный момент необходимо решение на основании принципа двух государств. Без создания палестинского государства мира и безопасности в Израиле не настанет, добавил глава европейской дипломатии.

При этом, по его мнению, израильские власти и палестинское движение ХАМАС не смогут самостоятельно договориться о мире.

Накануне ХАМАС также выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников. Также в тот день в США заявили, что допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Тогда ХАМАС передало Международному Комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.