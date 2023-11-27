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Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным 27 ноября заявил, что недоброжелатели России не рассчитывали, что банковский сектор страны преодолеет все сложности извне.

По его словам, соперники не учли, что банк — не просто кубышка, а часть экономики.

«Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — подчеркнул он.

В свою очередь Костин указал на прогнозируемое снижение роста доходов банковского сектора страны в 2024 году, в том числе ВТБ.

«Но надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского», — пояснил глава ВТБ.

На встрече также обсуждалась модернизация судостроительной отрасли. В частности, Костин указал, что в стране сегодня большое количество заказов на все виды судов.

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Ранее, 24 ноября, стало известно, что в октябре банк ВТБ заработал чистую прибыль в размере 26,8 млрд рублей. В целом за 10 месяцев прибыль финансового учреждения составила 402,8 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 14,7 и 25,3% соответственно.

В конце сентября глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» сообщил, что в первой половине 2023 года объем чистой прибыли банковского сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей. С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн. Он отметил, что при сохранении такой динамики может быть побит рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей.

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