Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ

Серьезная модернизация судостроительной отрасли потребуется, чтобы удовлетворить весь заказ на гражданские суда. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), глава ВТБ Андрей Костин на встрече с ним в понедельник, 27 ноября.

«Что касается гражданского судостроения, <…> сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий. Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли», — сказал Костин, отметив, что может потребоваться строительство новых предприятий отрасли, новых верфей.

Он также сообщил президенту об итогах своей поездки по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Вместе с генеральным директором я посетил крупнейшие предприятия отрасли — Севмашзавод, «Звездочку» в Архангельской области, Балтийский завод и Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Главной цели поездки было осуществление контроля за выполнением гособоронзаказа, за качеством его выполнения, за сроками его выполнения», — сказал он.

По мнению Костина, в целом можно признать эту работу удовлетворительной.

«Есть, конечно, недостатки и в работе корпорации, и в работе смежников. Но вы совместно с Минобороны при активной помощи Министерства промышленности ведем работу, создали такую дорожную карту, поэтому я думаю, что справимся с этой задачей», — рассказал он президенту.

На встрече обсуждалась также ситуация в банковском секторе страны, в том числе текущая деятельность финансовой группы.

В начале октября президент России утвердил передачу 100% акций Объединенной судостроительной корпорации в управление банку ВТБ. Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров месяцем ранее сообщил, что в работе ОСК будет сохраняться преемственность. По его словам, в ВТБ изучат и проведут детальный аудит ОСК, а затем сформируют стратегию по финансово-экономической деятельности корпорации, при этом сохранив производственный компонент.

Путин принял решение передать контрольный пакет акций ОСК банку ВТБ в августе. Как отмечал тогда Мантуров, данное решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга. Таким образом предполагается привлечь внебюджетные средства для развития корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.