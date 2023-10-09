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Путин утвердил передачу 100% акций ОСК в управление ВТБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин утвердил передачу 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в управление банку ВТБ. Соответствующий указ был опубликован 9 октября.

«Принять предложение правительства РФ о передаче в доверительное управление банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций ОСК сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, не предусматривающего вознаграждения», — говорится в документе.

Правительству поручено в течение шести месяцев подготовить договор доверительного управления, который будет иметь ключевые показатели эффективного управления акциями, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения.

«В судостроении мы сохраняем преемственность работы»
​​​​​​​Глава Минпромторга Денис Мантуров — о будущем ОСК и росте доходов населения

Ранее, 12 сентября, вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в работе ОСК будет сохраняться преемственность. По его словам, в ВТБ изучат и проведут детальный аудит ОСК, а затем сформируют стратегию по финансово-экономической деятельности корпорации, при этом сохранив производственный компонент.

10 августа Путин принял решение передать контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ.

Как отметил Мантуров, данное решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга. Таким образом предполагается привлечь внебюджетные средства для развития корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности.

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