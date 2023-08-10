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Экономика
Мантуров назвал последствия передачи ВТБ контрольного пакета акций ОСК

Мантуров назвал последствия передачи ВТБ контрольного пакета акций ОСК

Мантуров: передача акций ОСК повлияет на стабилизацию в судостроительном холдинге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Передача ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга, сообщил журналистам 10 августа вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как он уточнил, президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли передать 100% акций ОСК в доверительное управление финансовой организации сроком на 5 лет.

«Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами», — подчеркнул Мантуров.

Также таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для развития корпорации, добавил он.

«Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО «ОСК» как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий», — отметил вице-премьер.

В пресс-службе ВТБ сообщили «Известиям», что любые действия со стороны банка будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи акций.

«Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга – безусловный приоритет», — добавили там.

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Ранее в этот день российский президент обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным передачу контрольного пакета акций ОСК. Костин подчеркнул, что в банке хорошо знают эту организацию, с самого начала ее создания. В ВТБ работают тесно с корпорацией, с предприятиями, входящими в корпорацию, сказал он.

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