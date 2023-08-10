Мантуров назвал последствия передачи ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Передача ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга, сообщил журналистам 10 августа вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как он уточнил, президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли передать 100% акций ОСК в доверительное управление финансовой организации сроком на 5 лет.
«Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами», — подчеркнул Мантуров.
Также таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для развития корпорации, добавил он.
«Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО «ОСК» как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий», — отметил вице-премьер.
В пресс-службе ВТБ сообщили «Известиям», что любые действия со стороны банка будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи акций.
«Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга – безусловный приоритет», — добавили там.
Ранее в этот день российский президент обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным передачу контрольного пакета акций ОСК. Костин подчеркнул, что в банке хорошо знают эту организацию, с самого начала ее создания. В ВТБ работают тесно с корпорацией, с предприятиями, входящими в корпорацию, сказал он.