Моторная масса: власти поддержат выпуск российских двигателей для судов

В России готовится госпрограмма поддержки двигателестроения. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минтрансу и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать такую меру в феврале , следует из протокола совещания у чиновника (есть у «Известий»). В ОСК заявили об отсутствии в стране двигателей для крупнотоннажных судов, потребность в них оценивается десятками в год, а разработка может стоить более 100 млрд рублей и занять 10 лет, отмечают эксперты.

Программные установки

В России могут создать госпрограмму «Развитие двигателестроения» для поддержки импортозамещения в этой сфере за счет федерального бюджета. Проработать такую меру поручил вице-премьер Денис Мантуров Минпромторгу, Минтрансу и ОСК , следует из протокола заседания Морской коллегии при правительстве РФ под председательством чиновника от 21 декабря. С документом ознакомились «Известия». Подготовка должна быть завершена в феврале.

В нем указано, что российская промышленность столкнулась со сложностями в производстве высокомощных двигателей для крупных судов, поэтому профильным ведомствам необходимо организовать производство их деталей — коленчатых валов, топливной аппаратуры, турбокомпрессоров и других. При этом в качестве поддержки кабмин изучит возможность дополнительных налоговых льгот для отечественных производителей .

— Объединенная судостроительная корпорация поддерживает создание отдельной государственной программы, направленной на развитие двигателестроения в целом и судового дизелестроения в частности . С введением в 2022 году тотальных санкций российское судостроение, прежде всего гражданское, утратило возможность приобретать за рубежом судовые двигатели от ведущих производителей, — заявили в ОСК.

Моторная масса Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В корпорации добавили, что санкции лишили производителей российских агрегатов возможности использовать зарубежные комплектующие — коленчатые валы, топливную аппаратуру, элементы шатунно-поршневой группы, блоки цилиндров .

— В настоящее время российские предприятия производят двигатели максимальной мощностью 7,5 МВт, которые подходят для комплектации основной линейки строящихся гражданских судов. Однако для строительства крупнотоннажных судов необходимы малооборотные двигатели большой мощности . В РФ в настоящее время они не производятся, — добавили в ОСК.

Потребность в двигателях большой мощности оценивается в десятки в год, новая программа должна способствовать развитию в стране производства комплектующих изделий, выпускавшихся в зарубежных странах, добавили в ОСК.

По состоянию на сентябрь 2022 года в России ожидалось завершение строительства 128 судов, сообщали СМИ. Но тогда из этого количества с рисками несдачи к концу года эксперты отнесли более 70 единиц.

Моторная масса Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сегодня в России есть проблемы во всех отраслях машиностроения, а в производстве высокомощных поршневых двигателей и поршневых компрессоров — особенно , отметил зампредседателя правления Ассоциации компрессорных заводов Михаил Крюков.

— Быстро проблему не решить, потому что нет квалифицированных кадров: технологов, станочников. Есть нехватка механообрабатывающего оборудования. Есть проблема с крупногабаритным точным литьем. Проблемы возможно решить в течение пяти лет. Но при условии создания стабильного и предсказуемого спроса на продукцию для заводов, производящих двигатели , — считает специалист.

В госкорпорации «Ростех» сообщили «Известиям», что морская тематика в Объединенной двигателестроительной корпорации представлена производством газотурбинных агрегатов для ВМФ, которые являются полностью импортозамещенными .

Моторная масса Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

«Известия» направили запросы в Минтранс и Минфин.

— В настоящее время в связи с актуальными внешними геополитическими и экономическими условиями и введением антироссийских санкций со стороны недружественных государств, крайне актуальным становится вопрос ухода от импортозависимости в различных отраслях, и в частности в судостроительной промышленности, — заявили в Минпромторге.

Сегодня для обеспечения продукции двигателестроителей отечественными комплектующими и увеличения производственного потенциала требуется модернизация. Минпромторг совместно с отечественными производителями двигателей сформировал инвестиционную программу в том числе по локализации различных компонентов, отметили в ведомстве.

Планируемый объем инвестиций на 2022-2025 годы составляет 110 млрд рублей — программа осуществляется с государственной поддержкой через Фонд развития промышленности в форме возвратных длинных льготных займов, добавили там. Стоит отметить, что в настоящий момент принято решение оказывать поддержку именно в рамках данного механизма, а не в рамках отдельной госпрограммы, заключили в Минпромторге.

Цена вопроса

Создание программы по развитию двигателестроения логично по ряду причин: она позволит объединить усилия различных производителей, что ускорит создание как самих агрегатов, так и комплектующих к ним , считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— Это позволит создать и выбрать наилучшие технические решения, с помощью которых можно будет разработать передовые двигатели различного назначения с отличными характеристиками . Кроме того, создание программы позволит сконцентрировать различные ресурсы в единое целое, облегчит контроль использования денежных средств, которые будут выделены на нее, — добавил аналитик.

На обеспечение планируемого властями производства двигателей большой мощности в рамках госпрограммы понадобится более 100 млрд рублей, сказал «Известиям» источник в отрасли. Эта сумма будет включать конструкторские работы, изготовление, испытания и доводку опытного образца, закупку станочного парка и освоение необходимых комплектующих для серийного производства таких двигателей, добавил собеседник издания.

Моторная масса Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

В целом такая работа может занять 10 лет и потребует участия целого ряда предприятий, каждое из которых будет специализироваться на выпуске отдельных компонентов . Поэтому идея госпрограммы, в рамках которой можно было бы координировать работу российской промышленности, заслуживает поддержки, но важно, чтобы полномочия и контроль за финансами получили специалисты, имеющие практический опыт работы в производстве , заключил собеседник в отрасли.

По словам директора по развитию информационно-аналитического агентства «ПортНьюс» Надежды Малышевой, помимо затрат непосредственно на разработку двигателей, необходимо будет обеспечить для них сервисные услуги по всему миру, чтобы суда могли останавливаться на ремонт в ходе своих маршрутов .

— Если сравнивать с другими государственными программами по развитию промышленности, на которые правительство в прошлом году выделяло сотни миллиардов рублей, то можно предположить, что средств на развитие двигателестроения может уйти еще больше, так как список производства необходимых компонентов по данной программе финансово затратный, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он допустил, что на реализацию такой госпрограммы может потребоваться 0,5–1,0 трлн рублей .

Моторная масса Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

В России уже действует госпрограмма гражданского судостроения до 2030 года. Как заявлял в ходе ВЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, объем средств на нее может достигнуть 477 млрд рублей.