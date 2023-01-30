Воздушный фронт: «Аэрофлот» к 2030 году может списать половину авиапарка

«Аэрофлот» к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием. Таков консервативный прогноз компании, но он может быть скорректирован в более позитивную сторону, следует из презентации группы. При этом группа рассчитывает получить 339 новых лайнеров российского производства. В итоге авиапарк вырастет на 43% — до 500 бортов. Также «Аэрофлот» в два раза снизил прогноз по перевозкам: со 130 млн пассажиров до 65 млн к 2030 году. Группа сконцентрируется на переходе на российское ПО, развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов.

Консервативный прогноз

Группа «Аэрофлот» до конца десятилетия может списать более половины самолетов из своего текущего парка — около 188 бортов от общего количества в 349 штук. Это следует из презентации обновленной стратегии развития авиагруппы до 2030 года, представленной журналистам. Документ уже утвердил совет директоров.

Вместе с тем к 2030 году группа ожидает поставку 339 лайнеров российского производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. В результате ее общий парк даже увеличится — на 43%, примерно до 500 бортов.

Воздушный фронт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По нашему консервативному прогнозу, численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов. Этот прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники и, соответственно, доли рынка. К 2030 году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию летной годности. Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70% соответственно», — рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с журналистами.

Одновременно с этим перевозчик продолжит прорабатывать варианты выкупа своих иностранных бортов из европейского операционного лизинга. Введенные весной 2022 года санкции Евросоюза предписывают остановить такие контракты с российскими авиакомпаниями и вернуть самолеты их собственникам. Но у «Аэрофлота» есть понимание, как можно их выкупить в собственность компании, отметил ее глава, не вдаваясь в подробности.

Воздушный фронт Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В начале января на встрече президента России с правительством Владимир Путин раскритиковал работу вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова по оформлению заказов на поставки воздушных судов. Президент тогда уточнил, что на некоторых предприятиях заказов до сих пор нет, а они должны понимать перспективы своей загрузки. Сергей Александровский на встрече с журналистами отметил, что глава государства, вероятно, говорил о контрактах с заводами, а не с авиакомпаниями. Но добавил, что у «Аэрофлота» еще тоже нет твердого контракта на поставку.

«У нас пока только рамочный контракт, но мы работаем над твердыми. Первые два самолета — SSJ-NEW — по графику планируются к поставке в декабре 2023 года, очевидно, в ближайшее время мы выйдем на твердый контракт. Это может быть один или 10 контрактов — количество не имеет значения. Согласование контрактов занимает достаточно длительное время. Это не просто ставка лизинга и количество самолетов. Там много вопросов, связанных с поддержанием летной годности, обслуживанием двигателей, по агрегатам и так далее», — сказал глава «Аэрофлота».

Воздушный фронт Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Поделим на два

«Аэрофлот» в своей стратегии также в два раза снизил и прогноз по перевозкам пассажиров. Если в прежнем документе, рассчитанном до 2028 года и утвержденном в 2020-м, планировалось нарастить пассажиропоток до 130 млн в год, то теперь он ожидается на уровне 65 млн (по всей группе) к 2030-му. Ежегодно перевозчик рассчитывает прибавлять по 6% к этому показателю.

Так, если по итогам 2022 года три авиакомпании группы перевезли 40,7 млн (–11% к 2021-му), в этом году пассажиропоток ожидается на уровне до 43,5 млн.

В группе по-прежнему сохранятся три перевозчика: головной и традиционный «Аэрофлот», региональный с упрощенным продуктом «Россия» и лоукостер «Победа». Тарифная сетка также не поменяется: у «Аэрофлота» будет широкая линейка, у «России» — средний ценовой диапазон, «Победа» продолжит летать по низкой стоимости, рассказал руководитель компании. Он отметил, что в прошлом году тарифы группы в среднем сохранились на уровне 2021 года.

Воздушный фронт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«На 2023 год мы предполагаем для себя возможный рост на уровне инфляции. Дальше работает рынок, покупательская способность, спрос», — отметил Сергей Александровский.

Приоритеты и риски

В приоритетах группы развитие четырех региональных баз: на юге России (Сочи и Минеральные Воды), на Урале и в Поволжье, в Красноярске, а также на Дальнем Востоке. Через южные города будет по-прежнему осуществляться трансфер в страны Ближнего Востока, через дальневосточный кластер (Хабаровск, Владивосток) — в Азию, следует из презентации перевозчика.

«Планируем также серьезно выступить в сегменте туристических перевозок. По 2023 году планируем более 3 млн пассажиров перевезти в рамках комплексного турпакета на регулярных рейсах, в том числе более 1 млн — внутри РФ. На внутренних линиях значительный объем придется на Сочи, Минводы, на международных — Турцию, Египет, Пхукет, возможно, появится Энфида (Тунис). Сейчас выбираем партнера-туроператора», — поделился планами глава компании.

Воздушный фронт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Запустить рейсы в Латинскую Америку у «Аэрофлота» пока не получится, так как обычная техническая посадка на маршруте следования — например, из-за неисправности или если пассажиру на борту станет плохо — может иметь «не самые благоприятные» последствия, пояснил Сергей Александровский.

Компания в будущем также сосредоточится на создании собственного центра техобслуживания бортов — российских и зарубежных — вплоть до начала изготовления комплектующих изделий в рамках программы импортозамещения. Важным направлением будет и переход на отечественное ПО (его долю планируется довести до 100% к 2030 году).

В ближайшей перспективе «Аэрофлот» планирует возобновить работу беспроводной системы развлечений на Boeing 737 (она была отключена с середины октября из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги) и полностью обновить на всем парке приложение для стриминговых систем развлечений, добавил глава авиагруппы.

Воздушный фронт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Оптимистичность планов

Отраслевые эксперты отметили, что в условиях рестрикций любые прогнозы по выбытию из эксплуатации иностранного парка в России могут оказаться недостоверными.

— Парировать влиянию санкций только силами авиакомпании весьма затруднительно. 2022 год позволил смотреть на ситуацию достаточно оптимистично. Но ужесточение ограничений или жесткий контроль за их соблюдением может ухудшить ситуацию, — полагает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Роль и эффективность «Победы» внутри группы может снизиться, допустил эксперт: лоукостер уникален для нашей страны, но его потенциал способен реализоваться только при наличии достаточного и эффективного парка. В результате «Россия» может в какой-то момент обогнать в трафике коллег по группе, если станет основным получателем российских лайнеров, заключил эксперт.

Воздушный фронт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин также считает, что стратегию и прогнозы могут еще неоднократно скорректировать. Есть риски недопоставок в срок российских самолетов: даже если предположить, что отечественный авиапром будет работать только на обеспечение «Аэрофлота», всё равно планы поставки 339 бортов до 2030 года выглядят слишком оптимистично.