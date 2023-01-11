Полетное бремя: Путин раскритиковал Минпромторг за отсутствие авиаконтрактов

В течение месяца в России должны быть заключены контракты с предприятиями по производству гражданской и военной авиатехники на 2023 год. Такое поручение Владимир Путин дал вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову на первом в этом году совещании с членами правительства. Президент жестко раскритиковал работу министерства , подчеркнув, что процесс затянулся. Также участники совещания обсудили ограничения на нефтяном рынке и социальное развитие новых регионов .

Слишком долго

11 января состоялась первая публичная встреча президента с правительством. Однако Владимир Путин признался, что за несколько дней до этого беседовал с премьером и рядом коллег из кабмина. В начале заседания он поблагодарил правительство за работу в прошлом году. За счет усилий ведомств с Россией не произошло ничего из того, что ей предрекали противники , сказал президент.

Впрочем, несмотря на успехи, Владимир Путин достаточно жестко обозначил некоторые проблемы. Президент, в частности, раскритиковал работу вице-премьера , главы Минпромторга Дениса Мантурова по оформлению заказов на воздушные суда. На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет, отметил глава государства.

— Долго! Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы . Они должны нанимать рабочую силу, они должны держать или расширять производственные мощности, понимаете? Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год у некоторых предприятий, — сказал президент.

Денис Мантуров пообещал «постараться сделать все возможное с коллегами из экономического блока» . Работа будет завершена в течение квартала исходя из тех возможностей, «которые сформированы бюджетом». Также вице-премьер сообщил, что программа обновления гражданского флота в РФ составит 231 млрд рублей. Планируется использовать бюджетные средства, а также деньги, привлеченные с рынка и из ФНБ.

Однако такой ответ президента не устроил .

— Что вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: «Нет контрактов». А у вас «все сверстано». Когда будут паспорта? — обратился президент к главе Минпромторга.

Владимир Путин поручил Денису Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях. При этом он подчеркнул, что надо сделать это не позже указанного срока. На это вице-премьер ответил лаконично: «Есть».

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что после такой жесткой критики от главы государства процесс контрактации российских самолетов ускорится .

— Еще в конце прошлого года и президент, и глава правительства в своих выступлениях обращали внимание, что кабмином подготовлены механизмы финансирования поставок гражданской авиатехники. Уже давно прорабатывается вопрос с консолидированным заказом на гражданскую технику, решен вопрос с привлечением средств ФНБ на финансирование будущих поставок. Но факт остается фактом — контрактов нет , — считает Пантелеев.

По его словам, подписание документов может тормозиться из-за поставок деталей: например, в бумагах должно быть четко прописано, сколько стоит машина, какая у нее будет комплектация и кто все это будет финансировать.

— Авиакомпании ведь сейчас должны совершить сделки по приобретению самолетов, на которых будут летать не месяц и не годы, а десятилетия — поэтому они предельно ответственно подходят к этому вопросу. Авиапром, в свою очередь, тоже не хочет брать на себя заведомо невыполнимые или невыгодные обязательства , — заключил эксперт.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что сам Минпромторг и не участвует в подписании контрактов на поставку техники в авиакомпании, ведомство занимается только госзакупками. А если речь идет про военную авиацию — то заказчиком выступает Минобороны. Кроме того, вероятно речь шла о предварительных соглашениях.

— Как сейчас подписать контракт, когда самого самолета еще нет (МС-21, Superjet-New)? Твердый контракт подписывается, когда понятны и сроки поставки, и финансирование . А условия финансирования сейчас быстро меняются, как и рыночные условия. Например, «Аэрофлот» в 2022 году подписал соглашение с ОАК на поставку 339 самолетов до 2030-го. Контракты по ним будут подписываться на отдельные партии этих самолетов в разные годы — непосредственно перед поставкой , — объяснил эксперт.

По итогам встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что у Владимира Путина нет серьезных нареканий к работе Дениса Мантурова. Критика на совещании, по его словам, — «обычный рабочий процесс» .

Ценовой порог

Вице-премьер Александр Новак во время встречи также обратил внимание на проблемные вопросы. Он отметил, что сейчас основная сложность заключается в высоком дисконте цены российской нефти к бенчмарку Brent. По его словам, это связано с дороговизной платы за перевозку груза на танкерах. Однако зампред правительства выразил надежду, что ситуация носит временный характер.

Что касается в целом заключения контрактов, российские нефтяные компании не сообщали о проблемах в этом процессе , рассказал президенту зампред правительства.

— Контрагенты требуют иногда, чтобы контракты учитывали ситуацию, связанную с потолком цен. Однако в процессе заключения контрактов, с учетом вашего указа и требований для компаний несмотря на то, что он вступает в силу с 1 февраля, компаниям поставлена задача в декабре и январе, а также при контрактации на февраль, чтобы они жестко не учитывали в контрактах установление потолка цен, — сказал Александр Новак.

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Владимир Путин поручил подготовить предложения об ограничении влияния дисконта на российскую нефть на бюджет.

На совещании речь зашла также об угольной сфере. Несмотря на европейское эмбарго, добыча в РФ в 2022 году выросла на 0,3% — за счет внутреннего рынка , сообщил Александр Новак. Однако экспорт упал на 7%. Напомним, в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из России.

Для улучшения логистики доставки угля глава Минтранса Виталий Савельев предложил продлить до конца 2023 года решение по трем дополнительным контейнерным поездам в направлении Дальнего Востока.

— Мы рассматривали это предложение с [первым вице-премьером] Андреем Рэмовичем Белоусовым, он нас поддержал, при этом мы сохраним гарантированные объемы вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Якутии, Тувы и Бурятии как раз за счет дополнительных мощностей Восточного полигона , — рассказал Виталий Савельев.

Министр добавил, что сейчас предпосылок к падению спроса на услуги ввоза и вывоза контейнеров через порты Дальнего Востока не наблюдается.

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На встрече президент и члены правительства также обсудили газовую сферу. Ранее Владимир Путин поручил «Газпрому» обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году без привлечения средств граждан . Как сообщил на совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, программа положительно повлияла на сферу строительства.

— Принятое решение доводить газ до каждого дома безусловно дало всплеск вводу домов . Много у кого были недостроенные дома, чуть-чуть оставалось довести — они сейчас достроились, зарегистрировали, — сказал зампред правительства.

В целом объемы строительства в России по итогам 2022 года увеличились как минимум на 6%, уточнил он.

Помощь регионам

Участники совещания также обсудили в целом ситуацию в экономике. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, инфляция в РФ в 2022 году составила 11,9%. В конце I квартала 2023-го показатель резко замедлится на фоне высокой базы марта 2022 года, а во II квартале может временно опуститься ниже 4%.

Внешнее давление на Россию продолжается, однако, вопреки ему страна должна добиться суверенного развития, заметил президент. Владимир Путин обозначил шесть основных направлений работы на нынешний год . В частности, в приоритете работы властей сейчас должно быть расширение внешнеэкономических связей, развитие инфраструктуры, увеличение технологических возможностей экономики, а также стимулирование создания новых производств и рабочих мест. В ходе встречи президент также вновь призвал полностью обеспечить потребности вооруженных сил .

Полетное бремя_6 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства РФ Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев