Запчастный случай: в РФ создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

В Москве создадут мегакомплекс за 35 млрд рублей по выпуску деталей для авиадвигателей . Госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. На новых мощностях будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В. Но развитие площадей ОДК будет происходить уже под управлением нового руководства корпорации — в ближайшее время сменится гендиректор ОДК, сообщили «Известиям» три источника в авиаотрасли.

Мегакомплекс для мегазадач

Госкорпорация «Ростех» планирует построить в Москве крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей , сообщил «Известиям» источник в госструктурах. Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева .

— В четырех корпусах общей площадью более 77 тыс. кв. м ОДК развернет производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В , — сообщил собеседник.

Проектная документация находится на завершающей стадии утверждения , уточнил он. Планы напрямую связаны с госпрограммой развития авиапрома, согласно которой до 2030 года авиаотрасли необходимо выпустить около 5 тыс. авиадвигателей разных типов, сотни штук каждый год. Базовой площадкой для комплекса выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного . Туда перенесут производство ММП им. В.В. Чернышева, которое сейчас располагается в районе Тушино. Кроме того, будут построены и новые производственные цеха , добавил источник.

Моторное место Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

В «Ростехе» и пресс-службе ОДК «Известиям» подтвердили эти планы.

— После ухода Boeing и Airbus стране нужны свои «крылья». План поставок только по пассажирским самолетам — порядка 500 бортов до 2030 года. Плюс обширная вертолетостроительная программа . Задача, поставленная государством, не просто амбициозная, а суперамбициозная. Новый промышленный мегакомплекс в Москве поможет в ее решении, — сообщили в госкорпорации.

Там добавили, что строительство начнется в этом году, а инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей . Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году, уточнили в «Ростехе».

В ОДК добавили, что комплекс станет одним из крупнейших предприятий в Москве и обеспечит более 13 тыс. рабочих мест .

При этом территория, занимаемая МПП им. Чернышева в Покровском-Стрешнево, в 2021 году была продана новому собственнику (структуре MR Group — ООО «С-Девелопмент») за 11 млрд рублей. Но согласно условиям сделки, ММП сможет пользоваться этой площадкой еще пять лет — до момента перевода производства на территорию завода «Салют».

Производственные задачи

О том, что ОДК продаст завод авиадвигателей в Тушино, впервые стало известно в 2021 году. Газета «Ведомости» тогда писала, что существующие территории ММП им. Чернышева в пять раз превосходят потребности компании, и перенос производства нужен для избавления от избыточных площадей. О строительстве новых цехов тогда не сообщалось.

Моторное место Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

В ОДК «Известиям» рассказали, что на территории «Салюта» будет создан новый центр «Коробки приводов и агрегатов» для серийного производства деталей и создания системы послепродажного обслуживания газотурбинных двигателей семейства ПД. Также появится новый корпус Центра аддитивных технологий ОДК . Его специалисты и раньше занимались компьютерным моделированием авиадеталей (лопатки, завихрители, кронштейны с бионическим дизайном и так далее), на новой территории мощности по их выпуску будут увеличены, пояснили в ОДК.

— Кроме того, будут построены дополнительный корпус для серийного производства компрессоров семейства вертолетных двигателей и корпус центра «Рычаги и кронштейны» , который займется выпуском этой номенклатуры для перспективных гражданских авиационных двигателей, — рассказали «Известиям» в двигателестроительной корпорации.

Трансформация модели

В ОДК уже не первый год реализуется программа «Трансформация индустриальной модели» , напомнил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Она предполагает организацию на базе разных предприятий центров компетенций и производственных центров , которые специализируются на тех или иных технологиях.

— Смысл в том, что предприятие, имеющее те или иные компетенции, становится для всей корпорации поставщиком комплектующих . Если оно освоило аддитивные технологии и успешно делает завихрители для одного двигателя, то логично, чтобы аналогичные изделия производились и для другого двигателя. Раньше, чтобы перейти на новую технологию, нужно было поменять оборудование на нескольких заводах, — объяснил смысл реформы эксперт.

Моторное место Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Олег Пантелеев напомнил, что ММП им. В.В. Чернышева и ПК «Салют» занимаются выпуском и ремонтом разных моделей двигателей для боевых и учебно-боевых самолетов. И для этих предприятий оборонный заказ остается приоритетом , поэтому поставки двигателей в интересах Минобороны от грядущей реорганизации не пострадают, добавил эксперт.

— Если говорить о гражданской линейке двигателей, то ПД-8 и ПД-14 предназначены для установки прежде всего на гражданские самолеты SSJ-NEW и МС-21-310. А это приоритетные проекты авиапрома . Кроме того, рассматривается возможность создания «оморяченной» версии ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200, а газогенератор двигателя ПД-14 будет использован в составе наземных установок, — отметил эксперт.

Что касается вертолетных двигателей, то ВК-1600В предназначен для использования в составе силовой установки вертолета Ка-62, а ВК-650В — на вертолетах Ка-226 и «Ансат» . «Ансат» востребован, много таких машин работает в интересах санавиации, и на эти вертолеты сохраняется неудовлетворенный спрос, добавил Олег Пантелеев.

В начале января на встрече президента России с правительством Владимир Путин раскритиковал работу вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова по оформлению заказов на поставки воздушных судов. Президент тогда уточнил, что на некоторых предприятиях заказов до сих пор нет, а они должны понимать перспективы своей загрузки.

Запуск нового производства ОДК поможет ускорить развитие программ гражданского авиапрома , считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. При этом критику Мантурова эксперт считает обычным рабочим моментом.

— Важно то, что состоится не просто перенос производства и оборудования с ММП им. В.В. Чернышева на «Салют», а модернизация всего комплекса , — добавил эксперт.

Но развитие новых площадей ОДК будет происходить уже под новым руководством корпорации. Как сообщили «Известиям» три источника в авиаотрасли, в ближайшее время сменится гендиректор ОДК — вместо Александра Артюхова (занял эту должность в 2015 году) придет нынешний гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха.