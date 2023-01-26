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Запчастный случай: в РФ создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

Что будут производить в новых цехах предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В Москве создадут мегакомплекс за 35 млрд рублей по выпуску деталей для авиадвигателей. Госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. На новых мощностях будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В. Но развитие площадей ОДК будет происходить уже под управлением нового руководства корпорации — в ближайшее время сменится гендиректор ОДК, сообщили «Известиям» три источника в авиаотрасли.

Мегакомплекс для мегазадач

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Госкорпорация «Ростех» планирует построить в Москве крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей, сообщил «Известиям» источник в госструктурах. Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева.

— В четырех корпусах общей площадью более 77 тыс. кв. м ОДК развернет производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В, — сообщил собеседник.

Проектная документация находится на завершающей стадии утверждения, уточнил он. Планы напрямую связаны с госпрограммой развития авиапрома, согласно которой до 2030 года авиаотрасли необходимо выпустить около 5 тыс. авиадвигателей разных типов, сотни штук каждый год. Базовой площадкой для комплекса выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного. Туда перенесут производство ММП им. В.В. Чернышева, которое сейчас располагается в районе Тушино. Кроме того, будут построены и новые производственные цеха, добавил источник.

Моторное место
ПРОИЗВОДСТВО
Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

В «Ростехе» и пресс-службе ОДК «Известиям» подтвердили эти планы.

После ухода Boeing и Airbus стране нужны свои «крылья». План поставок только по пассажирским самолетам — порядка 500 бортов до 2030 года. Плюс обширная вертолетостроительная программа. Задача, поставленная государством, не просто амбициозная, а суперамбициозная. Новый промышленный мегакомплекс в Москве поможет в ее решении, — сообщили в госкорпорации.

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Там добавили, что строительство начнется в этом году, а инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году, уточнили в «Ростехе».

В ОДК добавили, что комплекс станет одним из крупнейших предприятий в Москве и обеспечит более 13 тыс. рабочих мест.

При этом территория, занимаемая МПП им. Чернышева в Покровском-Стрешнево, в 2021 году была продана новому собственнику (структуре MR Group — ООО «С-Девелопмент») за 11 млрд рублей. Но согласно условиям сделки, ММП сможет пользоваться этой площадкой еще пять лет — до момента перевода производства на территорию завода «Салют».

Производственные задачи

О том, что ОДК продаст завод авиадвигателей в Тушино, впервые стало известно в 2021 году. Газета «Ведомости» тогда писала, что существующие территории ММП им. Чернышева в пять раз превосходят потребности компании, и перенос производства нужен для избавления от избыточных площадей. О строительстве новых цехов тогда не сообщалось.

Моторное место
сварщик
Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

В ОДК «Известиям» рассказали, что на территории «Салюта» будет создан новый центр «Коробки приводов и агрегатов» для серийного производства деталей и создания системы послепродажного обслуживания газотурбинных двигателей семейства ПД. Также появится новый корпус Центра аддитивных технологий ОДК. Его специалисты и раньше занимались компьютерным моделированием авиадеталей (лопатки, завихрители, кронштейны с бионическим дизайном и так далее), на новой территории мощности по их выпуску будут увеличены, пояснили в ОДК.

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Кроме того, будут построены дополнительный корпус для серийного производства компрессоров семейства вертолетных двигателей и корпус центра «Рычаги и кронштейны», который займется выпуском этой номенклатуры для перспективных гражданских авиационных двигателей, — рассказали «Известиям» в двигателестроительной корпорации.

Трансформация модели

В ОДК уже не первый год реализуется программа «Трансформация индустриальной модели», напомнил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Она предполагает организацию на базе разных предприятий центров компетенций и производственных центров, которые специализируются на тех или иных технологиях.

Смысл в том, что предприятие, имеющее те или иные компетенции, становится для всей корпорации поставщиком комплектующих. Если оно освоило аддитивные технологии и успешно делает завихрители для одного двигателя, то логично, чтобы аналогичные изделия производились и для другого двигателя. Раньше, чтобы перейти на новую технологию, нужно было поменять оборудование на нескольких заводах, — объяснил смысл реформы эксперт.

Моторное место
сварщик
Фото: РИА Новости/Олег Смыслов
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Олег Пантелеев напомнил, что ММП им. В.В. Чернышева и ПК «Салют» занимаются выпуском и ремонтом разных моделей двигателей для боевых и учебно-боевых самолетов. И для этих предприятий оборонный заказ остается приоритетом, поэтому поставки двигателей в интересах Минобороны от грядущей реорганизации не пострадают, добавил эксперт.

Если говорить о гражданской линейке двигателей, то ПД-8 и ПД-14 предназначены для установки прежде всего на гражданские самолеты SSJ-NEW и МС-21-310. А это приоритетные проекты авиапрома. Кроме того, рассматривается возможность создания «оморяченной» версии ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200, а газогенератор двигателя ПД-14 будет использован в составе наземных установок, — отметил эксперт.

Что касается вертолетных двигателей, то ВК-1600В предназначен для использования в составе силовой установки вертолета Ка-62, а ВК-650В — на вертолетах Ка-226 и «Ансат». «Ансат» востребован, много таких машин работает в интересах санавиации, и на эти вертолеты сохраняется неудовлетворенный спрос, добавил Олег Пантелеев.

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В начале января на встрече президента России с правительством Владимир Путин раскритиковал работу вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова по оформлению заказов на поставки воздушных судов. Президент тогда уточнил, что на некоторых предприятиях заказов до сих пор нет, а они должны понимать перспективы своей загрузки.

Запуск нового производства ОДК поможет ускорить развитие программ гражданского авиапрома, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. При этом критику Мантурова эксперт считает обычным рабочим моментом.

Важно то, что состоится не просто перенос производства и оборудования с ММП им. В.В. Чернышева на «Салют», а модернизация всего комплекса, — добавил эксперт.

Но развитие новых площадей ОДК будет происходить уже под новым руководством корпорации. Как сообщили «Известиям» три источника в авиаотрасли, в ближайшее время сменится гендиректор ОДК — вместо Александра Артюхова (занял эту должность в 2015 году) придет нынешний гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха.

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