Банк ВТБ получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли за 10 месяцев

В минувшем октябре банк ВТБ, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) заработал чистую прибыль в размере 26,8 млрд рублей. Как следует из госотчетности банка 24 ноября, в целом за 10 месяцев прибыль финансового учреждения составила 402,8 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 14,7% и 25,3% соответственно.

Как рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, за 10 месяцев текущего года банк «де-факто отбил две трети убытка» 2022 года, то есть 612,8 млрд рублей, и сейчас находится на хорошем пути.

«Менее чем за два года мы перекроем убытки, которые в рамках негативных событий 2022 года понесла группа ВТБ. И это для нас является очень хорошим результатом с точки зрения срока восстановления капитала. <…> Мы видим, что явно закончим год выше 400 млрд рублей. Объективно оставшиеся два месяца позволяют нам говорить, что прибыль будет более 430 млрд рублей», — заявил он журналистам.

Также, согласно отчету, чистые процентные доходы банка в октябре составили 64,1 млрд рублей, а чистая процентная маржа — 2,9% (за 10 месяцев — 634,9 млрд рублей и 3,1% соответственно). Чистые комиссионные доходы за тот же период — 20,5 млрд рублей, а с начала года — 178,7 млрд рублей. Другие операционные доходы — 3,4 млрд рублей за октябрь и 141,7 млрд рублей за 10 месяцев.

Ранее, 26 сентября, глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» сообщил, что в первой половине 2023 года объем чистой прибыли банковского сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей. С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн. Он отметил, что при сохранении такой динамики может быть побит рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей.

До этого, 7 сентября, в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которым ознакомились «Известия», отмечалось, что в России прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 2,6 трлн рублей и станет рекордной для отрасли. Аналитики отметили, что большинство российских банков (в том числе все системно значимые) закончили первое полугодие текущего года с прибылью. В итоге чистая прибыль отрасли за это время приблизилась к 1,7 трлн рублей, а за январь–июль составила 2 трлн рублей.

В конце января ЦБ РФ сообщал, что по итогам 2022 года российские банки получили пpибыль в 203 млрд рублей.