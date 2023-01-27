Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей

Российские банки в декабре по итогам 2022 года вышли на прибыль в 203 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах ЦБ, опубликованных 27 января на сайте регулятора.

«По итогам 2022 года банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 трлн рублей <...> и получить небольшую прибыль — 203 млрд рублей (доходность на капитал – 1,8%)», — говорится в отчете.

Вместе с тем не все банки смогли полностью компенсировать потери начала года, у отдельных участников рынка значительные убытки, отметил регулятор.

По итогам 2022 года доля прибыльных банков составила 77% (более 270 финансово-кредитных учреждений).

В 2021 году прибыль банковского сектора была рекордной — 2,4 трлн рублей.

В начале января эксперты спрогнозировали, что кризиса в банковском секторе России в 2023 году не будет, однако в Европе такой сценарий вполне реален.

В конце декабря 2022 года глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер указал, что противостоять санкциям Запада России помогли действия ЦБ и энергоресурсы.