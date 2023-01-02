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Шведский экономист назвал три причины устойчивости экономики России

Экономист Беккер: противостоять санкциям Запада России помогли действия ЦБ и энергоресурсы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Устойчивости российской экономики послужили три причины. Об этом заявил глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер.

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В эфире телеканала SVT от 29 декабря он сказал, что, во-первых, высокую прибыль Россия получает от продажи нефти и газа.

Во-вторых, Центробанк быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере после введения санкций в отношении банковской системы.

В-третьих, свою роль сыграл опыт предыдущих экономических кризисов. Беккер напомнил о кризисах 1998 года, 2008-2009 годов и сильном падении цен на нефть в 2014 году. По его словам, российские специалисты знают, что могут использовать для смягчения санкционных последствий.

Ранее, 11 октября, Международный валютный фонд улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 ноября заявил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, она показывает устойчивость к целому ряду рисков. Он также подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

Санкции против России ужесточились после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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