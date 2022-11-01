Мишустин отметил устойчивость экономики вопреки 12 тыс. санкций Запада

Несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике. Об этом 1 ноября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Против нашей страны принято более 12 тыс. односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные сектора», — констатировал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что экономическая динамика в России стабилизирована. Обеспечены устойчивость госфинансов, постепенное восстановление потребительского спроса и инвестиционной активности.

Также он уточнил, что объем товарооборота со странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с января по август вырос более чем на треть.

«С января по август объем торговли России с государствами — членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил $150 млрд», — отметил он.

Также во вторник Мишустин отметил, что в сложившихся обстоятельствах экономика России показала способность адаптироваться. При этом попытки ряда стран изолировать Москву не увенчались успехом, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Россия продолжит укрепление сотрудничества с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, добавил Мишустин.

31 октября Мишустин рассказал, что правительство РФ намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий, напомнил он.

Глава государства Владимир Путин ранее также отметил, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, пик сложностей пройден и дальше будет более устойчивое развитие.

В сентябре Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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