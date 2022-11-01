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Мишустин отметил устойчивость экономики вопреки 12 тыс. санкций Запада

Мишустин: несмотря на 12 тыс. санкций, Россия избежала негативных сценариев в экономике
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике. Об этом 1 ноября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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«Против нашей страны принято более 12 тыс. односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные сектора», — констатировал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что экономическая динамика в России стабилизирована. Обеспечены устойчивость госфинансов, постепенное восстановление потребительского спроса и инвестиционной активности.

Также он уточнил, что объем товарооборота со странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с января по август вырос более чем на треть.

«С января по август объем торговли России с государствами — членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил $150 млрд», — отметил он.

Также во вторник Мишустин отметил, что в сложившихся обстоятельствах экономика России показала способность адаптироваться. При этом попытки ряда стран изолировать Москву не увенчались успехом, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Россия продолжит укрепление сотрудничества с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, добавил Мишустин.

31 октября Мишустин рассказал, что правительство РФ намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий, напомнил он.

Глава государства Владимир Путин ранее также отметил, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, пик сложностей пройден и дальше будет более устойчивое развитие.

В сентябре Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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