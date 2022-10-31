Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год

Правительство РФ намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год. Об этом заявил в понедельник, 31 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Мишустин отметил, что правительство страны продолжает вести активную поддержку российского бизнеса в период санкций. Он напомнил, что ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий.

«Эти меры дают результат — экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлим некоторые из них на весь следующий год», — сказал премьер-министр.

По его словам, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

«А в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневозвещенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца», — отметил он.

Также премьер рассказал, что сохранится возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать помещения.

27 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве, заявил о том, что такая мера поддержки бизнеса России, как отмена плановых проверок, будет продлена на 2023 год. Он напомнил, что на данный момент плановые проверки прекращены для малого и среднего предпринимательства и для крупного бизнеса. Также Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, пик сложностей пройден и дальше будет более устойчивое развитие.

До этого, 12 сентября Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.

8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. По его словам, был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Также свою роль сыграл и фундамент, созданный в стране за предыдущие годы.

27 августа журнал The Economist признал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости РФ журнал назвал политику правительства страны по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

15 августа президент РФ отмечал, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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