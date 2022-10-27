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Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим отмены плановых проверок бизнеса в России будет продлен на 2023 год. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

«Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Плановые проверки прекращены для МСП (малого и среднего предпринимательства. — Ред) и для крупного бизнеса. Мы продлим этот режим и на 2023 год», — сказал глава государства.

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При этом президент подчеркнул, что работа будет построена таким образом, чтобы проверки носили точечный характер, не мешали работе предприятия и бизнесу в целом.

Также Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, пик сложностей пройден и дальше будет более устойчивое развитие. Кроме того, президент обратил внимание на то, что российский бизнес достаточно зрелый и спокойно перехватывает предприятия, которые освобождаются принявшими решение уйти из России компаниями.

Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня, Путин заявил, что пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. В частности, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

При этом российский лидер отмечал, что порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей может быть повышен.

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство на фоне западных санкций примет дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Тогда был введен мораторий на плановые проверки для предприятий до конца года.

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