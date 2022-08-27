The Economist признал устойчивость экономики России перед санкциями

Российская экономика оказалась устойчивой к санкциям против Москвы, а ее показатели превосходят самые оптимистичные прогнозы. Об этом рассказал британский журнал The Economist.

«Проведенный The Economist анализ данных из самых разных источников показывает, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, поскольку продажи углеводородов привели к рекордному положительному сальдо счета текущих операций», — отмечает обозреватель.

Инфляция, вопреки ожиданиям западных экспертов, также снижается, за счет чего падают и цены на товары. Автор обозначил три основных фактора, которые способствуют успехам России в противостоянии западным санкциям.

Первым стала грамотная реакция российских властей и президента РФ Владимира Путина, благодаря которой удалось укрепить рубль, сдержать рост цен и предотвратить экономический коллапс. Второй причиной успеха России стала устойчивость граждан страны к экономическим потрясениям. Третьим фактором стала устойчивость нефтегазового сектора России к западным санкциям и рост доходов от продажи углеводородов, за счет которых Россия продолжает импортировать необходимые ей товары.

«То, как Россия тратит накопленную [продажей нефти и газа] иностранную валюту, остается загадкой, учитывая санкции против правительства. Однако нет никаких сомнений в том, что эти продажи помогают России продолжать закупать импорт, не говоря уже о выплате солдатам и покупке оружия», — заключил The Economist в материале от 23 августа.

24 августа британское издание The Spectator указало на то, что западным странам не удалось экономически изолировать Россию, несмотря на попытки нанести ей ущерб санкциями. В материале предполагается, что Россия смогла наладить поставки своих товаров через третьи страны, в том числе в Великобританию.

15 августа Владимир Путин отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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