Несмотря на действующие антироссийские санкции, ни Великобритания, ни западные страны коллективно не могут изолировать Россию. Такое мнение 24 августа высказывается в материале британского издания The Spectator.

Ссылаясь на данные о торговле, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS), издание отмечает, что антироссийские санкции привели к тому, что Великобритания больше не получает нефть и газ напрямую из России.

«Они показывают, что Великобритания, по крайней мере на данный момент, достигла одной из своих главных целей: она отучила себя от российской нефти и газа. В июне импорта топлива из России не было. В отличие от этого, за 12 месяцев до февраля 5,9% британского импорта сырой нефти, 24,1% импорта рафинированной нефти и 4,9% импорта газа приходилось на Россию», — подчеркивает The Spectator.

В целом в июне импорт из России сократился на 96,6%. Среди товаров, которые по-прежнему поставляются из России — машины, железо и сталь, полезные ископаемые и бумага/бумажные изделия.

В материале добавляется, что одновременно с сокращением импорта из России, Великобритания увеличила объем поставок из Бельгии.

«Но у Бельгии нет нефтяных ресурсов, у нее есть только заводы, на которые поступает сырая нефть, импортируемая из других стран», — отмечает автор статьи.

Что касается влияния санкций на российскую экономику, то она, по мнению автора, действительно могла пострадать. Однако санкции оказались далеко не так идеальны, как об этом заявляется, и что несмотря на ограничения определенная доля экспорта из России продолжает поступать на Запад, добавляет обозревать The Spectator.

«Ни Великобритания, ни западные страны коллективно не могут изолировать Россию. Хотя Москва экспортирует меньше нефти и газа на Запад, она увеличила объемы поставок в Индию и Китай. Можем ли мы быть уверены в том, что какое-то количество этих энергоносителей не попадет опять в Великобританию?» — подытоживает автор материала.

17 августа сообщалось, что западные дипломаты признали, что изолировать Россию не получилось. Они провели анализ действий западных стран в ООН, направленных на изоляцию России, за последние шесть месяцев с начала российской спецоперации на Украине и пришли к выводу, что в последнее время попытки изолировать Россию ослабевают.

15 августа президент России Владимир Путин отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.