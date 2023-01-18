Дружба поддержки: в РФ могут снять запрет на работу филиалов иностранных банков

Власти обсуждают снятие запрета на открытие филиалов иностранных банков в России . Но коснуться это может только кредитных организаций из дружественных государств . Такие планы содержатся в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка, с которой ознакомились «Известия». Там указано: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Открытие филиалов для иностранных банков гораздо проще, чем дочерних компаний , подчеркнули эксперты. По их словам, филиалы могут служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций на фоне санкций.

Филиалы по-новому

Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои филиалы. О планах рассмотреть такой сценарий говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года . Там поясняется: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Сейчас единственная форма присутствия зарубежных финансовых организаций в РФ — это открытие дочерних организаций, полностью подконтрольных Банку России , подчеркнул партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Открытие филиалов было возможно до 2013 года — если их головные офисы были зарегистрированы за рубежом, то и сами кредитные организации были подконтрольны локальным регуляторам. Они не должны были соблюдать все требования российского законодательства для ведения полноценной банковской деятельности, пояснил эксперт.

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В целом открыть филиал намного проще, чем дочернюю компанию, как по комплекту документов, так и по нормативам . Однако основное преимущество первого формата для иностранных финорганизаций в том, что филиалы во многом неподконтрольны российскому Центробанку, в том числе не обязаны ежемесячно перед ним отчитываться, создавать резервы и соблюдать многие другие требования, добавил Сергей Учитель. По его мнению, для привлечения банков из дружественных стран на российский рынок следует сохранить эти преимущества в том же виде .

Справка «Известий» Запрет на открытие филиалов иностранными кредитными организациями на территории РФ действует с марта 2013 года. Тогда президент Владимир Путин законодательно исключил понятие филиалов из определения банковской системы в целом. Решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые возникали у иностранных финорганизаций перед нашими. После 2013 года для работы на российском рынке иностранным банкам приходилось открывать дочерние юрлица.

В Ассоциации российских банков (АРБ) поддержали описанную инициативу. Разрешение банкам из дружественных стран открывать филиалы на территории России будет способствовать развитию конкуренции на рынке , а это мотиватор снижения стоимости продуктов, включая ставки по кредитам, отметил президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян. По его словам, эта мера также поможет российскому бизнесу проводить трансграничные сделки и расчеты на фоне санкций.

Несмотря на то что это не очень выгодно российским банкам, такое изменение принесет позитивный эффект , отметил Гарегин Тосунян. Если разрешение распространится только на компании из дружественных стран, то риски того, что некоторые российские банки могут не выдержать конкуренции с иностранными финорганизациями, минимальны. Кроме того, желающих открыть филиалы вряд ли будет слишком много из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада.

Мост на Восток

В 2013 году было необходимо защитить банковский рынок РФ от прихода гигантов международного бизнеса с их гораздо более широкими возможностями , объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он подчеркнул: сейчас ситуация изменилась, речь не идет об экспансии крупных структур из западных стран . Однако в условиях санкций и разворота внешнеэкономической деятельности с ориентацией на дружественные государства необходимо создавать связующие финансовые структуры. Подразумевается, что филиалы будут обладать ограниченным набором функций и служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций, пояснил эксперт.

В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» 1990 года, филиалу также выдается лицензия Банка России, которая позволяет проводить любые банковские операции или отдельные их виды .

При этом риски того, что иностранные банки вытеснят российские структуры с внутреннего и даже внешнего рынка, незначительны . У таких филиалов могут быть лицензии, которые не дают права привлечения средств на вклады, широкого кредитования, ведения деятельности на фондовом рынке или других масштабных операций, отметил Марк Гойхман. Он добавил: речь идет только об обслуживании счетов российских и иностранных компаний для работы с зарубежными контрагентами в интересах обеих сторон.

Если властям известно о намерении банка дружественной страны вести бизнес в России в форме филиала, можно подумать над снятием ограничения , согласен генеральный директор АКРА Михаил Сухов. При отсутствии конкретных бизнес-намерений партнеров, есть смысл поберечь снятие запрета на перспективу : это можно будет использовать в качестве жеста открытости финансовой системы в обмен на облегчение условий международных финансовых операций, отметил эксперт.

В 2022 году на фоне объявления санкций многие иностранные финорганизации заявили о желании покинуть рынок РФ. Однако 45 западных банков пока так и не смогли найти приемлемые условия для выхода из российских активов. Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин обязал согласовывать с российскими властями все сделки по продаже активов финансовых организаций иностранными владельцами из недружественных стран.

Причем в июле замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о планах правительственной комиссии отказывать в запросах на продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций пока ситуация не улучшится. Это стало ответом на ограничение работы российских подсанкционных банков за рубежом.

В правительстве порекомендовали «Известиям» обратиться в Минфин и ЦБ. В регуляторах не ответили на запросы.