Дружба поддержки: в РФ могут снять запрет на работу филиалов иностранных банков
Власти обсуждают снятие запрета на открытие филиалов иностранных банков в России. Но коснуться это может только кредитных организаций из дружественных государств. Такие планы содержатся в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка, с которой ознакомились «Известия». Там указано: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Открытие филиалов для иностранных банков гораздо проще, чем дочерних компаний, подчеркнули эксперты. По их словам, филиалы могут служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций на фоне санкций.
Филиалы по-новому
Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои филиалы. О планах рассмотреть такой сценарий говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Там поясняется: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.
Сейчас единственная форма присутствия зарубежных финансовых организаций в РФ — это открытие дочерних организаций, полностью подконтрольных Банку России, подчеркнул партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Открытие филиалов было возможно до 2013 года — если их головные офисы были зарегистрированы за рубежом, то и сами кредитные организации были подконтрольны локальным регуляторам. Они не должны были соблюдать все требования российского законодательства для ведения полноценной банковской деятельности, пояснил эксперт.
В целом открыть филиал намного проще, чем дочернюю компанию, как по комплекту документов, так и по нормативам. Однако основное преимущество первого формата для иностранных финорганизаций в том, что филиалы во многом неподконтрольны российскому Центробанку, в том числе не обязаны ежемесячно перед ним отчитываться, создавать резервы и соблюдать многие другие требования, добавил Сергей Учитель. По его мнению, для привлечения банков из дружественных стран на российский рынок следует сохранить эти преимущества в том же виде.
В Ассоциации российских банков (АРБ) поддержали описанную инициативу. Разрешение банкам из дружественных стран открывать филиалы на территории России будет способствовать развитию конкуренции на рынке, а это мотиватор снижения стоимости продуктов, включая ставки по кредитам, отметил президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян. По его словам, эта мера также поможет российскому бизнесу проводить трансграничные сделки и расчеты на фоне санкций.
Несмотря на то что это не очень выгодно российским банкам, такое изменение принесет позитивный эффект, отметил Гарегин Тосунян. Если разрешение распространится только на компании из дружественных стран, то риски того, что некоторые российские банки могут не выдержать конкуренции с иностранными финорганизациями, минимальны. Кроме того, желающих открыть филиалы вряд ли будет слишком много из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада.
Мост на Восток
В 2013 году было необходимо защитить банковский рынок РФ от прихода гигантов международного бизнеса с их гораздо более широкими возможностями, объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он подчеркнул: сейчас ситуация изменилась, речь не идет об экспансии крупных структур из западных стран. Однако в условиях санкций и разворота внешнеэкономической деятельности с ориентацией на дружественные государства необходимо создавать связующие финансовые структуры. Подразумевается, что филиалы будут обладать ограниченным набором функций и служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций, пояснил эксперт.
В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» 1990 года, филиалу также выдается лицензия Банка России, которая позволяет проводить любые банковские операции или отдельные их виды.
При этом риски того, что иностранные банки вытеснят российские структуры с внутреннего и даже внешнего рынка, незначительны. У таких филиалов могут быть лицензии, которые не дают права привлечения средств на вклады, широкого кредитования, ведения деятельности на фондовом рынке или других масштабных операций, отметил Марк Гойхман. Он добавил: речь идет только об обслуживании счетов российских и иностранных компаний для работы с зарубежными контрагентами в интересах обеих сторон.
Если властям известно о намерении банка дружественной страны вести бизнес в России в форме филиала, можно подумать над снятием ограничения, согласен генеральный директор АКРА Михаил Сухов. При отсутствии конкретных бизнес-намерений партнеров, есть смысл поберечь снятие запрета на перспективу: это можно будет использовать в качестве жеста открытости финансовой системы в обмен на облегчение условий международных финансовых операций, отметил эксперт.
В 2022 году на фоне объявления санкций многие иностранные финорганизации заявили о желании покинуть рынок РФ. Однако 45 западных банков пока так и не смогли найти приемлемые условия для выхода из российских активов. Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин обязал согласовывать с российскими властями все сделки по продаже активов финансовых организаций иностранными владельцами из недружественных стран.
Причем в июле замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о планах правительственной комиссии отказывать в запросах на продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций пока ситуация не улучшится. Это стало ответом на ограничение работы российских подсанкционных банков за рубежом.
В правительстве порекомендовали «Известиям» обратиться в Минфин и ЦБ. В регуляторах не ответили на запросы.