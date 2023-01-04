Эксперты усомнились в вероятности банковского кризиса в России в 2023 году

Кризиса в банковском секторе России в 2023 году не будет, однако в Европе такой сценарий вполне реален, заявили 4 января опрошенные «РИА Новости» эксперты.

«В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала <...>, а внутренняя ликвидность банковской системы достаточна», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он подчеркнул, что к концу 2022 года ряд банков смогли нивелировать провал в финансовых показателях, а многие вышли на чистую прибыль.

Заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев указал, что снижение ставок создает предпосылки для позитивной динамики кредитования. Кроме того, по его словам, регулятор оказывает всестороннюю поддержку банкам.

Сараев полагает, что если шоковых движений курса рубля и ключевой ставки не будет, то прибыльность банковского сектора восстановится.

При этом эксперты считают, что в Европе банковский кризис вполне реален. Среди факторов: падение промпроизводства, дорогие энергетические ресурсы и рекордная инфляция. В то же время, по мнению Зельцера, в Азии и США ситуация стабильнее.

В конце декабря ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с «Известиями» заявила, что спада в экономике еврозоны как такового не прогнозируется, но и роста экономики тоже можно не ожидать.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что в ближайшее время будет наблюдаться серьезное сокращение возможностей Запада в мировой экономике.