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Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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В ближайшее время будет наблюдаться серьезное сокращение возможностей Запада в мировой экономике. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться», — сказал он, открывая встречу с руководителями российских СМИ.

Лавров указал на то, что Запад разорвал практически все отношения с Россией, и подчеркнул, что Москва не собирается «бегать» за ним.

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«У нас есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере, в спортивной. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил и с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но, когда они достигались, никто никогда никого не обманывал. С Западом всё ровно наоборот», — добавил он.

Ранее, 19 декабря, глава МИД РФ заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет. Он отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

1 декабря Лавров сказал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

До этого, 29 ноября, газета The Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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