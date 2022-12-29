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Аналитик рассказала о стагнации в экономике Европы

Аналитик Мильчакова: в ближайшие десятилетия ЕС с экономической точки зрения будет намного слабее, чем в начале XXI века
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Shan Weiyi
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Спада в экономике еврозоны как такового не прогнозируется, но и роста экономики тоже можно не ожидать, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она сообщила «Известиям» 29 декабря.

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«Сокращение экономики еврозоны всего на 0,01% — совершенно незначительное и не позволяет говорить о рецессии. Более корректно говорить о стагнации — вроде бы спада в экономике еврозоны как такового не ожидается, но и роста, развития экономики тоже можно не ожидать», — сказала она, комментируя статью Financial Times, в которой говорится, что энергетический кризис вызовет дальнейший спад в экономике еврозоны в 2023 году.

По словам эксперта, на фондовых рынках, согласно опросам управляющих активами крупных инвестиционных фондов, которые проводят западные СМИ, ожидают вероятность рецессии в экономике Великобритании, не входящей в Евросоюз (ЕС), в 90%. В то же время вероятность рецессии в ЕС и зоне евро оценивается гораздо ниже, хотя и выше 50%, добавила она.

«Мы полагаем, что в 2023 году на экономику еврозоны будет влиять не только энергетический кризис, но и рост цен на продукты питания. По крайней мере в еврозоне цены на энергоресурсы в IV квартале 2022 года немного замедлили рост, а цены на продовольствие продолжают расти», — отметила Мильчакова.

Аналитик предположила, что Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки и повысит их еще два — три раза на 0,5 п.п. каждый раз.

«Такая ситуация продлится, по нашему мнению, до конца первого полугодия, во втором полугодии, скорее всего, инфляция начнет более существенно снижаться после целого ряда повышения процентных ставок», — уточнила она.

Как рассказала эксперт, энергетический кризис уже привел к переносу ряда энергоемких производств из Европы в США и Китай, а значит, снижается промышленный потенциал Европы и ее конкурентоспособность на мировых рынках.

«Скорее всего, к 2024 году ситуация в Европе успокоится, энергетический кризис уже таким острым не будет, и выйдет из него Европа за счет экономии электроэнергии, так как найти эквивалентную замену ранее недорогому российскому газу вряд ли удастся. Теперь придется дорого платить за газ, а также за уголь и экономить», — выразила мнение аналитик, уточнив, что в ближайшие несколько лет стагнация в экономике еврозоны может продолжаться.

Кроме того, по словам эксперта, в ближайшие десятилетия Евросоюз и особенно зона евро с экономической точки зрения будет намного слабее, чем еще в начале XXI века. Также усилится их экономическая зависимость от быстро растущего Китая.

«То есть, резюмируя, можно сказать, что какого-либо потрясения в экономике Европы ожидать не следует, даже несмотря на энергетический кризис и высокую инфляцию. Но и о быстром росте экономики тоже придется забыть на неопределенный срок», — заключила Мильчакова.

В начале декабря руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что риски спада экономики во многих странах связаны с сочетанием энергетического кризиса, кризиса роста стоимости жизни для населения (рекордная за десятилетия инфляция в развитых экономиках) и быстрого ужесточения денежно-кредитной политики основных мировых центробанков.

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