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Аналитик предрекла рецессию в Германии, Великобритании и США в 2023 году

Аналитик Беленькая: рецессия может возникнуть в Германии, Великобритании и США в 2023 году
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ralph Peters
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Риски рецессии (спад экономики) во многих странах связаны с сочетанием энергетического кризиса, кризиса роста стоимости жизни для населения (рекордная за десятилетия инфляция в развитых экономиках) и быстрого ужесточения денежно-кредитной политики основных мировых центробанков. Об этом 2 декабря «Известиям» сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Среди крупнейших экономик наиболее вероятна рецессия в 2023 году в Германии и Великобритании (по мнению министра финансов страны, она уже началась), но очень слабый рост с риском перехода в рецессию ожидается и в еврозоне в целом, и даже в США. Основные риски связаны с возможным дефицитом газа и электроэнергии в Европе этой и предстоящей зимой, дальнейшим ухудшением условий мировой торговли в случае затягивания и углубления геополитических и военных конфликтов», — сказала она.

Как отметила эксперт, одновременно пониженные темпы роста отмечаются и в экономике Китая из-за жесткой политики нулевой толерантности к COVID-19 и проблем на рынке недвижимости. Рецессия ожидается и в России даже по официальным прогнозам, причем как в текущем году, так и в предстоящем, добавила Беленькая.

«Четких критериев глобальной рецессии нет, но даже базовый октябрьский прогноз МВФ предполагает рост мировой экономики в будущем году на 2,7% — это самый слабый рост с 2001 года, за исключением глобального финансового кризиса 2008-2009 годов и пандемического кризиса 2020 года; при этом экономики стран, представляющих более трети мирового ВВП, как ожидает МВФ, покажут сокращение. По прогнозу ОЭСР, рост мировой экономики в 2023 году будет еще ниже: 2,2%. Наиболее негативный на данный момент прогноз дает Институт международных финансов — они ожидают замедления роста мировой экономики до 1,2% (что сопоставимо с рецессией 2009 года), при этом в еврозоне ожидается спад на 2%», — пояснила она.

Для других международных финансовых организаций это скорее соответствует не базовому, а негативному сценарию, подчеркнула специалист.

«Основное отличие этого прогноза связано с представлениями о ходе конфликта на Украине — IIF исходит из предположения, что «боевые действия затянутся до 2024 года». Риски связаны и с угрозой холодной войны США и Китая (впрочем, лидеры стран на недавней встрече заявили, что ее необходимо избежать), и с возможными энергетическими/продовольственными/финансовыми шоками, которые могут усугубить и без того хрупкую ситуацию в мировой экономике», — заключила Беленькая.

11 ноября Европейская комиссия сообщила, что рецессия в Евросоюзе, зоне евро и отдельных странах Европы начнется в IV квартале 2022 года.

До этого, 27 октября, Европейский центробанк (ЕЦБ) во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

В том же месяце доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что европейская экономика страдает от высоких цен на сырье. По его мнению, рецессия в европейских странах возможна, «если не удастся обуздать инфляцию, поднимая ставки кредитования».

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