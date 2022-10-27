ЕЦБ второй раз за два месяца повысил базовую ставку до 2%

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, с 1,25% до 2%. Об этом он сообщил 27 октября на своем сайте.

«Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Совет управляющих будет основывать будущую траекторию директивной ставки на изменяющихся перспективах инфляции и экономики, следуя своему подходу к каждому совещанию», — говорится в заявлении.

Процентная ставка по маржинальной кредитной линии увеличена до 2,25%, по депозитной линии — до 1,5%. Решение вступает в силу со 2 ноября.

ЕЦБ также отметил, что в сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%. К этому привели стремительный рост цен на энергоносители и продукты питания, перебои с поставками и восстановление спроса после пандемии.

Ранее, 14 октября, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. По его словам, инфляция будет находиться на уровне 10% до конца 2022 года и начнет постепенно снижаться в следующем году.

8 сентября на своем предыдущем заседании ЕЦБ впервые в своей истории повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых. Тогда регулятор заявил, что в августе инфляция в еврозоне составила 9,1%.