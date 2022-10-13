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Экономист сравнил состояние экономик России и Европы

Экономист Домащенко: рецессия в Европе возможна, если не удастся обуздать инфляцию
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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
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Обстановка с российской экономикой выглядит приемлемой, если по валовым показателям считать ВВП, рассказал «Известиям» 13 октября заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

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«Если по валовым показателям считать ВВП, то картина вполне приемлемая, так как часть производств, связанных с ВПК, может быстро расти», — отметил экономист.

По его словам, относительно диверсификации экономики и импортозамещения по-прежнему остаются вопросы.

В то же время он отметил, что в Европе может наступить рецессия.

«Европейская экономика страдает от высоких цен на сырье, а рецессия вполне возможна, если не удастся обуздать инфляцию, поднимая ставки кредитования», — заключил Домащенко.

Ранее в этот день журнал The Economist написал, что в России наблюдается улучшение экономической ситуации, в то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии. Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает «индикатор текущей активности», показывающий, «что активность в РФ существенно выше, чем в крупных европейских странах».

Как рассказала 7 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, основной угрозой для экономики Европы стал энергокризис, возникший из-за сокращения поставок российского газа; для РФ — разрыв экономических связей с Западом, необходимость выстраивать новую логистику, систему расчетов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, обстановка нормализуется. По словам главы государства, стабилизированы валютный и финансовый российские рынки, снижается инфляция.

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