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The Economist заявил об улучшении экономики России

The Economist: экономика России ослаблена, но находится на пути к укреплению
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Экономика России ослаблена, но находится на пути к укреплению. Об этом 11 октября написал журнал The Economist.

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Издание указало на то, что россияне в социальных сетях размещают предназначенные для европейской аудитории видеоролики, на которых газовые плиты целыми сутками работают на полную мощность.

«Подобные насмешки могут показаться ребячеством, но они дают повод осознать истину на более глубоком уровне: в экономической войне между Россией и Западом наступил критический момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — отметили журналисты The Economist.

В статье сообщается, что несмотря на санкции в экономике России «рецессия, вероятно, подошла к концу».

The Economist ссылается на данные Банка Goldman Sachs, рассчитывающего «индикатор текущей активности», который показывает, «что активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах».

«Индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, просел после указа о мобилизации, но с тех пор снова немного вырос. Также восстановился объем производства в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, что говорит о том, что производителям удалось заместить поставки из стран Запада», — отмечают журналисты.

Указывается также, что сегодня ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении почти гарантированно превышает средний уровень прошлого года.

«В своих последних прогнозных отчетах, опубликованных 11 октября, МВФ (Международный валютный фонд. — Ред.) улучшил прогноз по экономике России на этот год. В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%. Теперь ожидается снижение на 3,4%», — добавили в The Economist.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден. По словам главы государства, стабилизированы валютный и финансовый рынки России, снижается инфляция, а уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%.

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