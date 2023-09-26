Прибыль банковского сектора в 2023 году будет рекордной и превысит 3 трлн
В первой половине 2023 года объем чистой прибыли банковского сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей, сказал в интервью «Известиям» глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский. С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн.
«При сохранении такой динамики мы можем побить рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей. По нашим оценкам, прибыль банковского сектора превысит 3 трлн. Хотя показатель будет рекордным, важно понимать, что немалая его часть сформируется за счет переоценки активов», — сказал Лунтовский.
Он подчеркнул, что будет некорректно говорить о сверхприбылях банков: они продолжают работать в непростых макроэкономических условиях. Рыночные колебания могут оказывать существенное влияние на их финансовый результат как в одну, так и в другую сторону, указал глава АБР.
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