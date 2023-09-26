«В России нет строительно-ипотечного пузыря, который был в 2008-м в США»

Повышение ключевой ставки отражается на курсе рубля с временным лагом, но для поддержки нацвалюты у властей остается потенциал для введения валютных ограничений , заявил в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. По его словам, меры ЦБ уже привели к тому, что банки чаще стали отказывать россиянам в потребительских займах и ипотеке . Он отметил, что в РФ нет ипотечного пузыря , но на этом рынке появляются серые схемы, повышающие риски заемщиков. Например, посредники помогают клиентам получить потребзаем для первоначального взноса таким образом, чтобы скрыть этот факт от банка . О трансграничных переводах в цифровых рублях, самозапрете на кредиты для военных и прибыли финансового сектора — в интервью «Известиям».

«Остается потенциал для применения валютных ограничений»

— За последние два месяца ключевая ставка подскочила почти вдвое — с 7,5 до 13%. С позиции банков, оправданно ли такое резкое повышение?

— Необходимость в повышении ключевой ставки заключается в том, что в 2023 году в российской экономике образовался дисбаланс совокупного спроса и совокупного предложения . Но выпуск товаров и услуг может подстроиться под растущий спрос только с лагом. Следствие этого — усиление проинфляционных рисков и повышение инфляционных ожиданий.

Растущий дисбаланс совокупного спроса и совокупного предложения таит в себе угрозу как галопирующей инфляции, так и хронической рецессии . Именно по этой причине реагирование органов денежно-кредитного регулирования на такого рода ситуацию должно быть оперативным и выверенным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— На ваш взгляд, какой должна быть ключевая ставка к концу года, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2024-м?

— По оценке Банка России, в среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год. Сейчас ЦБ исходит из того, что возвращение инфляции к целевому показателю вблизи 4% предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

— Внеплановое повышение ключевой ставки ЦБ в августе было призвано в том числе поддержать курс нацвалюты. Тогда доллар подпрыгнул выше 100 рублей. На ваш взгляд, удастся ли новыми повышениями ключевой ставки поддержать рубль?

— Денежно-кредитная политика не отражается на курсе валюты моментально и напрямую . Даже после резкого повышения ключевой ставки в августе с долларом произошли лишь незначительные изменения, и неизвестно, насколько хватит этого импульса. Большую поддержку курсу могут оказать меры правительства по управлению дефицитом бюджета. Также остается потенциал для ужесточения валютных ограничений, введения обязательств по репатриации и продаже валютной выручки внутри страны .

«Растет количество отказов в заявках на кредиты»

— Предполагается, что повышение ключевой ставки должно сдержать потребительское кредитование и через него сократить спрос на импорт. По оценкам ассоциации, какова будет динамика кредитования по итогам 2023 года?

— Рыночные ставки по займам населению и бизнесу вырастут умеренно, что снизит спрос на кредиты. Однако не меньшую роль в снижении кредитной активности играет макропруденциальная политика . Например, в этом году Банк России ужесточил (через повышение коэффициентов риска, введение макронадбавок и усиление роли показателя долговой нагрузки) условия выдачи кредитов в сегментах необеспеченных потребссуд и частично ипотечного кредитования. Так, коммерческие банки будут предъявлять к потенциальным заемщикам более жесткие требования. Растет количество отказов в заявках на кредиты. Но мы ждем, что кредитование населения всё равно вырастет в районе 15–20% .

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— ЦБ не случайно ужесточает условия по выдачам ипотеки — недавно регулятор отмечал, что видит признаки перегрева на этом рынке. На ваш взгляд, действительно ли есть риски?

— В России нет строительно-ипотечного пузыря, который был в 2008 году в США и привел к мировому финансовому кризису. И вряд ли у нас допустят падение цен на недвижимость . Так что речь идет не о перегреве всего рынка, а о рисках для конкретных категорий заемщиков. Например, если человек берет ипотеку, но для первоначального взноса оформляет кредит, а затем выясняется, что в совокупности для внесения платежей по этим займам он тратит 90% своего дохода, это несет риски.

— С 1 июля 2023 года ЦБ ввел требование, чтобы первоначальный взнос составлял не менее 20% — тогда банк может не применять надбавки по ипотечным кредитам. Как отразились эти изменения на рынке?

— Очевидно, банки стали чаще отказывать ипотечным заемщикам . Но участники рынка считают, что такие ограничения не учитывают индивидуальное положение клиентов. Например, распространена ситуация: молодая семья купила квартиру в ипотеку, но после рождения детей хочет улучшить жилищные условия. Они планируют взять новую ипотеку на большую по площади квартиру, переехать, а затем продать старую, тем самым погасить предыдущий заем и часть нового. Это вполне объяснимая и логичная схема, но новое регулирование ее запрещает.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Банк России уже заявлял, что кредитным организациям не следует выдавать ипотеку, если есть основания полагать, что первоначальный взнос — заемные средства. Придерживаются ли банки этих рекомендаций?

— Банк не всегда знает, что у заемщика есть кредит. Нам известно о схемах, когда посредники (чаще всего — сотрудники компаний-застройщиков) помогают людям взять кредит в одном банке таким образом, чтобы информация об этом не дошла до другого банка , где человек собирается оформлять ипотеку. При этом выдерживается определенный срок между подачей заявки на ипотеку и на кредит. С деятельностью таких «помощников», которые работают за свой процент, на наш взгляд, нужно бороться.

— Сейчас ЦБ и Минфин ужесточают условия по льготной ипотеке, но речи о ее отмене пока нет. На ваш взгляд, требуется ли ее продление после 1 июля 2024 года?

— И в ЦБ, и в Ассоциации банков России считают, что масштабные льготные ипотечные программы надо сворачивать, потому что они приводят к серьезному дисбалансу. Если в экономике ставки высокие, не нужно выдавать кредиты под низкие проценты — это значит, что в дальнейшем их не будут выплачивать.

«Внедрение цифрового рубля приведет к росту ставок по кредитам»

— 15 августа пилотные банки стали тестировать операции с реальными цифровыми рублями. Каковы первые результаты пилота?

— Пока Банк России не представил результаты пилотирования цифрового рубля, говорить о них преждевременно. Рассчитываем, что первые результаты получится обсудить на нашем форуме в Сочи в конце сентября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ранее банковское сообщество выражало опасения, что переток денег в цифровые рубли снизит возможности банков кредитовать экономику. Проводили банки стресс-тестирование: на сколько могут вырасти ставки из-за перетока денег в цифровые рубли?

— Внедрение цифрового рубля приведет к росту ставок по кредитам. Мы оцениваем, что в цифровой рубль может перетечь порядка 5,4 трлн после 2025 года — когда новый инструмент будет запущен в массовое использование. Вследствие этого ставки вырастут в среднем на 0,5–0,53 п.п . А если учесть прямые и косвенные затраты на само внедрение цифрового рубля, то стоимость денег при кредитовании будет еще выше.

— Видите ли вы перспективы развития трансграничных платежей с использованием цифрового рубля?

— Цифровой рубль, безусловно, представляется привлекательным и удобным инструментом для проведения расчетов с дружественными странами при условии успеха пилотного проекта на территории России. Нам известно, что такие перспективы обсуждаются на высоком уровне, и мы внимательно отслеживаем эти процессы. Но в целом выстраивание трансграничных переводов схоже с выстраиванием операций по другим каналам — ограничения лежат не в технологической плоскости, а в политической.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

— С какими странами сейчас обсуждается запуск платежей в цифровых валютах?

— Этот вопрос можно обсуждать с теми, кто у себя цифровые валюты уже внедрил. Пока это три страны: Нигерия, Багамские острова и Ямайка. Мне кажется, что в первую очередь этот вопрос нужно решать с дружественными странами.

«Самозапрет на кредиты несет риски злоупотреблений»

— В 2023 году в РФ приняли законопроект, который обязывает банки вернуть средства, если они были переведены на «подозрительный» счет из базы ЦБ. Успеют ли банки за год внедрить эти изменения?

— Срок вступления в силу положений закона один год — это результат компромисса. Банки находятся в постоянном цейтноте при доработке своих информационных систем , кроме того, дефицит кадров в сфере кибербезопасности постоянно усиливается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— По вашим ожиданиям, как нововведения отразятся на объемах краж у россиян?

— Первых результатов, я полагаю, нужно ждать к концу 2024 года, когда пройдет несколько месяцев с момента вступления закона в силу.

Закон в первую очередь направлен на то, чтобы снизить число хищений. Но чтобы счет мошенника попал в базу ЦБ, должен появиться «нулевой пострадавший» — человек, которого обманули, он пожаловался и в итоге счет стали помечать как преступный. Следовательно, полностью ограничить мошенничества вряд ли удастся. Также остаются кейсы, когда мошенники уговаривают человека снять деньги в одном банке, а затем через банкомат внести на счет злоумышленника в другом банке.

— Как законодательство отразится на проценте возвращенных банками средств?

— Сейчас банки возмещают до 5% украденных мошенникам средств. Однако этот показатель увеличится максимум на несколько десятых долей процента — если у кредитной организации будут технические сбои. Поскольку если банк выполнил все требования законодательства, он не должен будет возвращать средства. Кроме того, мошенники будут подстраивать свои схемы, чтобы обходить новые ограничения банков.

Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

— Появляются ли сейчас новые схемы обмана?

— По информации, которую знаем от банков, мы видим, что модернизировалась старая схема с сообщениями от друзей в соцсетях, где человека просят перевести деньги . Сейчас мошенники, по-видимому, выманивают у человека QR-коды, для того чтобы открыть его What’s App на своем устройстве. Затем пишут от имени человека и просят средства. При этом настоящий владелец аккаунта продолжает пользоваться своим What’s App и отправлять с него сообщения, но с другого устройства. Поэтому выявить, что общаешься со злоумышленником, сложно.

— Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о самозапрете на кредиты, который можно будет установить через «Госуслуги». По оценкам банковского сообщества, насколько эффективным он будет?

— Это человекоориентированный подход. Но пока требуется доработать много нюансов. Камень преткновения здесь — данные СНИЛС (единственный документ, который не меняется в течение жизни), которые человек должен прикрепить к заявлению. Кажется, как будто с помощью законопроекта государство хочет собрать базу СНИЛС. Но этого документа чаще всего нет под рукой. Не у всех граждан он есть — например, его нет у военных . Таким образом, в текущей редакции не все смогут воспользоваться услугой самозапрета на кредиты.

Кроме того, самозапрет на кредиты несет риски злоупотреблений . Например, человек мог сначала запросить заем, а потом поставить самозапрет на выдачу кредитов . Из-за временного лага (когда банк проверял систему, запрета еще не было, но когда кредит фактически выдали — запрет уже стоял) клиент получает возможность не возвращать банку заемные средства.

Есть еще ряд технических вопросов, связанных со стоимостью, так как информация о наличии запрета будет платной для банков (в дополнение к тому, что и вся ответственность будет лежать на них), а также с тем, как установка запрета будет корреспондировать с ранее заключенными длящимися договорами, предполагающими выдачу траншей (кредитные карты, овердрафты).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Прибыль банковского сектора превысит 3 трлн»

— Несколько месяцев назад Банк России повысил свой прогноз по прибыли банковского сектора. На ваш взгляд, сколько он может заработать в этом году?

— В первой половине 2023 года объем чистой прибыли сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей . С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн. При сохранении такой динамики мы можем побить рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей. По нашим оценкам, прибыль банковского сектора превысит 3 трлн. Хотя показатель будет рекордным, важно понимать, что немалая его часть сформируется за счет переоценки активов. Поэтому будет некорректно говорить о каких-то сверхприбылях банков , они продолжают работать в непростых макроэкономических условиях, и рыночные колебания могут оказывать существенное влияние на их финансовый результат как в одну, так и в другую сторону.

— После введения санкций в отношении крупнейших российских банков новый толчок к развитию получили банки с базовой лицензией — через них всё еще можно вести переводы за рубеж. По мнению ассоциации, следует ли менять законодательство, чтобы работа банков с базовой лицензией стала более эффективной?