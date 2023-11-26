Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность в том, что Украина может прекратить свое существование в связи с осложняющимися для нее реалиями в конфликте. Об этом сообщает сайт дипломатического ведомства Литвы.

«Если усталость от конфликта захлестнет Украину, она перестанет существовать. Мы должны с этим бороться — Запад обладает достаточными возможностями, чтобы оказать Украине поддержку», — указывается в сообщении.

Как отмечается, Ландсбергис заявил, что предоставление помощи Украине остается в качестве основного приоритета.

Кроме того, он также подчеркнул, что некоторые страны Запада начинают испытывать усталость от продолжительности конфликта.

При этом глава МИД Литвы упомянул и про страны Балтийского региона, акцентировав внимание на том, что военное присутствие США является главным элементом безопасности и обороны прибалтийских государств.

22 ноября сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США.

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Накануне подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.